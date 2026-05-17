Grave accidente en el GP de Cataluña. Foto: NA.

El Gran Premio de Cataluña de MotoGP quedó atravesado por un impactante accidente que tuvo como protagonista al español Álex Márquez durante una intensa pelea por la victoria en el Circuit de Barcelona-Catalunya. El violento choque ocurrió en la vuelta 12 y obligó a detener la carrera con bandera roja en medio de momentos de enorme preocupación dentro del paddock y en las tribunas.

El piloto del equipo Gresini Racing se encontraba peleando por los primeros puestos cuando sufrió el accidente mientras intentaba seguir el ritmo de Pedro Acosta. Según las primeras reconstrucciones, la Ducati de Márquez impactó contra la rueda trasera de la KTM de Acosta después de una desaceleración inesperada de la moto del murciano.

El accidente del Gran Premio de Cataluña de MotoGP que tuvo como protagonista al español Álex Márquez. Video: X/@MotoGP_ESPN

El detalle del accidente del español Álex Márquez

El contacto fue extremadamente violento. La moto de Márquez perdió estabilidad de inmediato y salió despedida a gran velocidad hacia la zona de escape. La Ducati comenzó a girar descontroladamente mientras piezas y fragmentos quedaban esparcidos sobre el asfalto y el césped del circuito de Circuit de Barcelona-Catalunya.

El propio Álex Márquez fue lanzado varios metros y quedó tendido sobre la pista, lo que provocó una inmediata reacción de Dirección de Carrera. Las banderas rojas aparecieron rápidamente y los servicios médicos ingresaron de urgencia para asistir al piloto español.

Durante varios minutos, la transmisión oficial evitó mostrar repeticiones del impacto, siguiendo los protocolos habituales en accidentes de alta gravedad, mientras se aguardaba información oficial sobre el estado del corredor. Finalmente, los primeros partes médicos llevaron tranquilidad al confirmar que Márquez permanecía consciente tras el golpe.

El accidente también generó consecuencias para otros pilotos que venían detrás. Fabio Di Giannantonio no pudo esquivar una de las ruedas desprendidas de la Ducati y terminó sufriendo una caída, mientras que Raúl Fernández recibió el impacto de uno de los fragmentos de la moto accidentada. Ambos fueron asistidos por el cuerpo médico y, según se informó posteriormente, sus lesiones no revestían gravedad.

La tensión se trasladó también al box de Gresini Racing. Roser Alenta, madre de Álex Márquez, acudió rápidamente al centro médico acompañada por integrantes del equipo, a la espera de novedades sobre la salud del piloto. Más tarde, las autoridades confirmaron que el español sería trasladado a un hospital para realizar estudios complementarios.

Fabio Di Giannantonio sufrió una caída tras chocar con restos de la moto de Álex Márquez que volaron tras la caída. Video: X/@MotoGP_ESPN

Gran Premio de Cataluña de MotoGP accidentado

Por su parte, Pedro Acosta tampoco pudo continuar en competencia. El impacto dañó seriamente su KTM y provocó un pinchazo que lo obligó a abandonar. Tras la suspensión momentánea de la carrera, las cámaras mostraron al joven piloto explicando a sus mecánicos que la moto “se detuvo de golpe”, en lo que podría estar vinculado con un desperfecto técnico o eléctrico.

Sin embargo, el caos no terminó allí. Tras la reanudación de la competencia en la vuelta 13, un nuevo accidente volvió a encender las alarmas. Apenas iniciada la largada, Francesco Bagnaia y Johann Zarco protagonizaron otra caída múltiple en la primera curva.

El francés terminó enganchándose con la moto del italiano y ambos cayeron pesadamente sobre el asfalto, provocando una nueva bandera roja. Desde el equipo LCR Honda emitieron rápidamente un comunicado para llevar tranquilidad: “Johann Zarco está en el centro médico, no se encuentra en estado crítico”.

Mientras las autoridades deportivas continúan revisando las circunstancias de ambos accidentes y analizan posibles cambios en los protocolos de seguridad, la atención permaneció centrada durante horas en la evolución médica de Márquez y Zarco.

Finalmente, tras una jornada caótica marcada por múltiples interrupciones y tres largadas distintas, Fabio Di Giannantonio logró rehacerse de su caída inicial y protagonizó una gran remontada. El italiano superó a Pedro Acosta a tres vueltas del final y se quedó con la victoria en el Gran Premio de Cataluña, en una carrera que quedará marcada por el dramatismo vivido en Montmeló.