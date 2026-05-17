La enfermería de River para la final del Torneo Apertura:

Una nueva lesión de Sebastián Driussi lo deja fuera de la final. Foto: REUTERS

El Torneo Apertura del fútbol argentino está que arde y ya con River en la final, lugar que se aseguró este sábado al derrotar por 1 a 0 en el Monumental a Rosario Central y a la espera del desarrollo del juego de la otra semifinal del campeonato, que tiene a Belgrano de Córdoba y a Argentinos Juniors como los otros dos protagonistas.

Entre los de La Paternal y los cordobeses saldrá el segundo finalista que enfrentará a River para dirimir al campeón. Mientras la expectativa crece por el desenlace del campeonato, los dirigidos por Eduardo Chacho Coudet tienen sus propias preocupaciones, pese a aguardar en la final.

River venció a Central y espera por Argentinos o Belgrano en la final. Foto: X @RosarioCentral

Los lesionados: el gran karma negativo de River de cara a la final

Entonces, la preocupación de los de Núñez primero pasa por rearmarse de cara a la final que sea contra Argentinos o Belgrano, luego de perder a tres futbolistas fundamentales en el último encuentro frente a los liderados por Ángel Di María.

Y es que se conocieron tres bajas fundamentales para River: Sebastián Driussi, Aníbal Moreno y Gonzalo Montiel, que no podrán estar para el partido decisivo.

El caso más preocupante es el del delantero que sufrió un esguince grado 2 del ligamento colateral derecho y deberá estar fuera de las canchas por aproximadamente un mes.

La lesión significa un golpe fuerte para River, especialmente porque el delantero atravesaba uno de sus mejores momentos desde lo futbolístico y venía siendo determinante en los últimos partidos del equipo.

A esa baja se le agrega la de Aníbal Moreno, quien sufrió un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha. El mediocampista tendrá aproximadamente un mes de recuperación y también quedó descartado para la final, obligando al cuerpo técnico a reorganizar una zona clave del esquema.

También Montiel será baja en la final. Foto: X @RiverPlate

En paralelo, Gonzalo Montiel sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo y no podrá estar disponible para el encuentro decisivo. El lateral aportaba experiencia, intensidad y liderazgo, por lo que su ausencia también representa una pérdida importante para el equipo.

Las tres lesiones aparecen en un momento delicado para River Plate, que afronta una instancia determinante de la temporada y ahora deberá encarar la final con cambios obligados en distintas líneas. Más allá del impacto táctico, las ausencias también generan preocupación desde lo emocional en un plantel que venía mostrando una clara recuperación futbolística.