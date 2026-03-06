Canal 26
viernes, 6 de marzo de 2026, 17:24
Paulo Dybala en la Roma.
Paulo Dybala en la Roma. Foto: REUTERS

Paulo Dybala fue operado de la rodilla izquierda y quedará fuera de las canchas cerca de 45 días, por lo que la lesión lo deja descartado para la Finalissima ante España.

La Joya volvió a sentir dolor durante un entrenamiento de la Roma y debió abandonar la práctica antes de tiempo.

Tras esa situación, el jugador y el cuerpo médico del club italiano resolvieron realizar una artroscopia exploratoria para determinar el estado real de la articulación afectada.

La intervención se llevó a cabo en la clínica Villa Stuard, en Roma, con el especialista Piero Paolo Mariani y confirmó una rotura del menisco externo, al tiempo que el procedimiento fue exitoso, aunque el tiempo de recuperación estimado ronda los 45 días.

De acuerdo con ese plazo, Dybala podría reaparecer recién en la fecha 33 de la Serie A, cuando la Roma enfrente a Atalanta.

En tanto, su amigo Leandro Paredes hace fuerza para que, en junio, cuando termine su contrato con la Loba, lo acompañe en su ilusión de conseguir la Copa Libertadores con Boca. Riquelme ya negocia con su entorno. ¿Habrá Joya en La Boca?