Federico Chingotto y Alejandro Galán, campeones del Premier Padel Buenos Aires P1. Foto: Instagram @premierpadel

En una jornada de alto vuelo en el Premier Padel Buenos Aires P1, el público argentino disfrutó de dos finales con actuaciones dominantes y consagraciones contundentes en el Parque Roca.

La dupla masculina integrada por Federico Chingotto y Alejandro Galán volvió a demostrar por qué atraviesa uno de los mejores momentos del circuito, mientras que en la rama femenina, Paula Josemaría y Beatríz González ratificaron su hegemonía con otro título de alto impacto.

Federico Chingotto y Alejandro Galán, campeones del Premier Padel Buenos Aires P1. Foto: Instagram @premierpadel

En la final masculina, “Chingalán” golpeó desde el inicio. Un quiebre rápido y una sólida postura defensiva permitieron que la pareja sacara una ventaja de 4-0 en el primer set frente a los número uno del mundo, Coello y Tapia, quienes nunca lograron asentarse en los primeros games.

La reacción de Coello y Tapia llegó recién en el quinto juego, cuando descontaron para ponerse 1-4. Sin embargo, la consistencia y paciencia de Chingotto y Galán fueron demasiado para sus rivales. Un doble error no forzado de Coello selló el 6-2 del primer parcial.

Federico Chingotto y Alejandro Galán, campeones del Premier Padel Buenos Aires P1. Foto: Instagram @premierpadel

El segundo set mantuvo la misma tendencia. Con puntos largos y un planteo táctico basado en la construcción paciente de cada intercambio, la dupla hispano-argentina volvió a controlar el ritmo del partido. Un interminable star point terminó de inclinar la balanza para colocarse 5-1 arriba y quedar a un paso del título.

En el cierre, Galán aceleró con tres winners consecutivos que desataron el festejo en Buenos Aires. El 6-2 y 6-1 definitivo llegó tras una hora y 18 minutos de juego, que significó el quinto título de la temporada 2026 para la pareja número 2 del mundo.

Paula Josemaría y Beatriz González, campeonas del Premier Padel Buenos Aires P1

En la final femenina, Josemaría y González también marcaron diferencias desde el comienzo. Con un inicio agresivo y gran precisión en los golpes de Josemaría, las españolas consiguieron un rápido quiebre para tomar el control del partido.

Aunque las número uno del mundo, Gemma Triay y Delfina Brea, lograron reaccionar y equilibrar momentáneamente el desarrollo gracias a algunos errores no forzados de sus rivales, la pareja número dos recuperó rápidamente la solidez y se quedó con el primer set por 6-3.

Paula Josemaría y Beatríz González, campeonas del Premier Padel Buenos Aires P1. Foto: Instagram @premierpadel

La segunda manga fue mucho más equilibrada. Josemaría y González sostuvieron la concentración en los momentos clave y mantuvieron sus turnos de saque sin fisuras. Del otro lado, Triay y la argentina Brea elevaron notablemente su nivel y llevaron el partido a un tramo de máxima tensión.

Con el marcador 4-4 apareció un game sumamente decisivo para inclinar definitivamente la balanza. Allí, la consistencia y precisión de la dupla española terminó siendo determinante para encaminar el triunfo. El 7-5 final selló una impecable actuación y el quinto título consecutivo para Josemaría y González, quienes levantaron el trofeo tras una hora y siete minutos de juego en Buenos Aires.