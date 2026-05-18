Sebastián Driussi, River vs Belgrano. Foto: X @RiverPlate

El Torneo Apertura 2026 ya conoce a sus finalistas. Por un lado está River Plate, que eliminó a Rosario Central en semifinales. Del otro se encuentra Belgrano, que este domingo dejó en el camino a Argentinos Juniors en La Paternal.

El encuentro entre los de Eduardo Coudet y el equipo de Ricardo Zielinski está cargado de historia, ya que no será la primera definición entre “Millonarios” y “Piratas”: en Núñez la herida de la Promoción de 2011 todavía está abierta y esta final podría significar el cierre de la revancha.

Cuándo dónde y a qué hora es la final entre River y Belgrano

La final del Torneo Apertura 2026 entre River Plate y Belgrano se jugará el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El campeón se clasificará al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura (segundo semestre). Además, obtendrá su boleto para la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura, y los tres mejores clubes de la Tabla Anual.

El último enfrentamiento entre ambos fue triunfo para River. Foto: X @RiverPlate

Dónde ver la final entre River y Belgrano

El duelo se transmitirá en vivo por TV a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales 111 y 112 de Telecentro y que se pueden sintonizar online en Telecentro Play.

Entradas para la final del Apertura 2026: precios, cuándo salen y cómo comprar

Por el momento, tanto desde la Liga Profesional como desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no emitieron ningún comunicado sobre la venta de entradas.

Lo cierto es que, si se tiene en cuenta las ediciones de los torneos anteriores, la venta se llevaría a cabo por la plataforma Deportick.com.

Así llegan River y Belgrano a la final del Torneo Apertura

Cabe recordar que ambos equipos ya se enfrentaron en este certamen. Fue en la fecha número 13 del Grupo B, con triunfo de River 3-0 como local en el estadio Monumental con goles de Tomás Galván por duplicado y Facundo Colidio.