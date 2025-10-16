Detuvieron al basquetbolista Luca Vildoza y a su pareja en Italia: están acusados de agredir a una enfermera de la Cruz Roja

El base argentino habría tomado del cuello a una mujer mientras su mujer le tiraba del pelo. El hecho habría ocurrido tras un partido de la liga europea.

Luca Vildoza y su pareja, Milica. Foto: Instagram

El basquetbolista argentino Luca Vildoza y su pareja, Milica, fueron detenidos acusados de agredir a una enfermera de la Cruz Roja.

El hecho habría ocurrido tras el triunfo del Virtus Bologna sobre el Monaco por la Euroliga de básquet, la principal competencia del Viejo Continente.

Luca Vildoza en el Virtus Bologna. Foto: EFE

Tras el juego, el base argentino con paso por la NBA salió del estadio junto a su mujer en su auto y la via Calori estaba obstruida por un operativo de la Cruz Roja.

Ante esto, el argentino comenzó a tocar bocina y hacer señas de luces para que el personal de la salud despejara la zona, pero los médicos continuaron con su trabajo.

Minutos después, el deportista sacó su vehículo de la congestión y lo cruzó delante del vehículo sanitario. Allí, habría tomado del cuello a una enfermera de 55 años de la Cruz Roja, mientras su mujer le tiraba del pelo.

Tras pasar la noche en una dependencia policial, “la Fiscalía de Bolonia notificó a las partes un decreto de libertad inmediata y sin restricciones, firmado por el Fiscal Dr. Flavio Lazzarini”, según informó el club italiano.