Detuvieron a empleados de los cruceros de Disney por una causa por explotación sexual de menores
Las detenciones ocurrieron en el puerto de San Diego. Los acusados ya no forman parte de la compañía.
Tras una extensa investigación vinculada a delitos vinculados a la posesión, distribución y visualización de material de explotación sexual infantil, se detuvo a 28 miembros de los cruceros de Disney.
La información fue confirmada por el portavoz de U.S. Customs and Border Protection al New York Post.
Según datos oficiales, los tripulantes arrestados incluyen 26 ciudadanos de Filipinas, uno de Portugal y uno de Indonesia, todos ellos identificados tras entrevistas e inspecciones realizadas directamente a bordo de los cruceros.
Tras los hechos, Disney Cruise Line informó que los empleados implicados ya no forman parte de la compañía y que se encuentran a disposición de la investigación federal.
“Todos los sujetos estaban involucrados en la recepción, posesión, transporte, distribución o visualización de material de explotación sexual infantil o de menores”, afirmó el portavoz de CBP.
Las autoridades revocaron las visas de todos los involucrados y los están expulsando del territorio estadounidense.
El relato de una pasajera testigo del operativo
Dharmi Mehta, una pasajera de crucero, informó que varios tripulantes, incluidos personal de cocina y servicio de comedor, fueron esposados y escoltados mientras eran identificados frente a los viajeros.
Además, aseguró que otros turistas filmaron las detenciones, que luego fueron compartidos en redes sociales, sin certeza en ese instante respecto al motivo detrás del operativo.