Detenciones en cruceros de Disney por explotación sexual de menores. Foto: Captura de video.

Tras una extensa investigación vinculada a delitos vinculados a la posesión, distribución y visualización de material de explotación sexual infantil, se detuvo a 28 miembros de los cruceros de Disney.

La información fue confirmada por el portavoz de U.S. Customs and Border Protection al New York Post.

Crucero de Disney. Foto: Disney Cruise Line

Según datos oficiales, los tripulantes arrestados incluyen 26 ciudadanos de Filipinas, uno de Portugal y uno de Indonesia, todos ellos identificados tras entrevistas e inspecciones realizadas directamente a bordo de los cruceros.

Tras los hechos, Disney Cruise Line informó que los empleados implicados ya no forman parte de la compañía y que se encuentran a disposición de la investigación federal.

“Todos los sujetos estaban involucrados en la recepción, posesión, transporte, distribución o visualización de material de explotación sexual infantil o de menores”, afirmó el portavoz de CBP.

Crucero de Disney. Foto: Disney

Las autoridades revocaron las visas de todos los involucrados y los están expulsando del territorio estadounidense.

El relato de una pasajera testigo del operativo

Dharmi Mehta, una pasajera de crucero, informó que varios tripulantes, incluidos personal de cocina y servicio de comedor, fueron esposados y escoltados mientras eran identificados frente a los viajeros.

Detenciones de empleados del crucero de Disney en una causa por explotación sexual infantil. Video: Redes Sociales.

Además, aseguró que otros turistas filmaron las detenciones, que luego fueron compartidos en redes sociales, sin certeza en ese instante respecto al motivo detrás del operativo.