Quién es Lorena Bernal, la esposa argentina del DT del Arsenal que enfrenta al Atlético de Julián Álvarez

La modelo, conductora y actriz argentina es reconocida a nivel internacional por la trayectoria que construyó a lo largo de los años en diversas áreas profesionales.

Lorena Bernal y Mikel Arteta. Foto: Instagram/lober99

Mikel Arteta es una de las figuras más importantes del fútbol, ya que dirige el Arsenal de Inglaterra, uno de los equipos más destacados. Sin embargo, su esposa, Lorena Bernal, también lo es.

La modelo, conductora y actriz argentina es reconocida alrededor del mundo por sus distintas actividades profesionales que logró entablar a lo largo del tiempo. Sin embargo, una de sus profesiones que más llaman la atención es la de coach espiritual, que va acompañada del lanzamiento de su primer libro llamado “Empieza por ti: Cómo encontrar paz y felicidad duraderas”.

Lorena Bernal. Foto: Instagram/lober99

Una carrera llena de éxitos

A sus 17 años, Lorena Bernal ya había abandonado Argentina para instalarse en España y ganar el certamen “Miss España”. Además, también participó en “Miss Mundo” donde logró quedar en la posición 12. Desde ese momento comenzó su carrera como actriz y formó parte de varias series, aunque su protagónico llegó de la mano de “El Secreto”.

Además, formó parte de varios capítulos de “Paraíso”, aunque su gran proyecto y donde fue la protagonista principal fue en la serie “Luna Negra”. También participó en reconocidas series nacionales como “Aída” o “El Comisario”, y también en internacionales como “CSI: Miami”.

En la actualidad, volvió a la pantalla chica tras aparecer en un episodio de “The Good Doctor”. En cine formó parte de las películas “Stiletto” o “Propósitos perversos”.

Lorena Bernal. Foto: Instagram/lober99

Su trabajo como coach espiritual

Lorena Bernal, quien nació en Tucumán, Argentina, dio un giro en su camino profesional y en los últimos meses destacó su nueva profesión: coach profesional. En diálogo con el programa Y Ahora Sonsoles, la artista contó sobre su nuevo camino laboral.

“Me puse a indagar, a observar qué es lo que realmente nos hace felices”, lanzó la mujer. “Queremos que lo de afuera nos llene, y hay que empezar por uno”, agregó Bernal. Su labor como coach profesional es ayudar a otras personas a encontrar la felicidad en las pequeñas cosas y para eso escribió su primer libro llamado ‘Empieza por ti: Cómo encontrar paz y felicidad duraderas’.

El libro de Lorena Bernal. Foto: Instagram.

Sus estudios certificados con Life Coach, Spiritual Life Coach y Mindfulness Practitioner, aunque también tiene cursos en psicología, sanación energética, ciencia y biología. Su objetivo principal es “ayudarte a vivir una vida más plena y auténtica”.

Además, otra de sus grandes creaciones fue el proyecto Live Love Better, donde se trata de ayudar a las personas a que puedan encontrar su felicidad y plenitud a través de charlas, retiros espirituales y sesiones de coaching.

La historia de amor con Mikel Arteta

Mikel Arteta y Lorena Bernal comenzaron a salir en 2002 y desde ese momento formaron su familia. Luego, en 2010 se casaron y forjaron una gran relación donde ella acompañó al DT a todos los clubes.

Lorena Bernal y Mikel Arteta. Foto: Instagram/lober99

Antes de la boda nació su primer hijo, Gabriel, en el año 2009, que también es un fanático del fútbol. A él le sigue Daniel, que nació en 2012, y el menor es Oliver, que nació en 2015.