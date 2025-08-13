Quién es Max Robert Dowman, el juvenil del Arsenal que tiene solo 15 años y es comparado con Lionel Messi

“Lo que hizo con este equipo en el tiempo que estuvo en el campo es algo ciertamente inusual para un joven de su edad”, elogió el español Mikel Arteta, técnico de los ‘Gunners’. Conocé más sobre él.

Max Robert Dowman, la promesa del Arsenal. Foto: Reuters (Caroline Chia)

En la antesala del inicio de una nueva temporada de la Premier League, un adolescente de solo 15 años ya comenzó a llamar la atención de la prensa. Se trata de Max Robert Dowman, un prometedor juvenil del Arsenal.

A sus 13 años, Dowman ya jugaba con la Sub 18 de los ‘Gunners’, hasta que cumplió 15 y se convirtió en el futbolista más joven en formar parte de la Premier League 2, un nuevo torneo creado para impulsar el ascenso de canteranos.

Max Robert Dowman tiene solo 15 años. Foto: Reuters (Caroline Chia)

También, fue el goleador más joven de la UEFA Youth League (Champions League Sub 19), con apenas 14 años y 263 días. Así, Dowman superó los registros de antiguas promesas como Rayan Cherki o Youssoufa Moukoko.

Su primera aparición con el primer equipo del Arsenal fue en un amistoso ante A.C. Milán en la actual pretemporada, donde los ‘Gunners’ se impusieron por 1 a 0 gracias a un gol del británico Bukayo Saka.

Max Robert Dowman ante Villarreal. Foto: Reuters (Peter Cziborra)

En el siguiente partido deslumbró contra Newcastle United con su capacidad de desequilibrio y volvió a llamar la atención en los siguientes compromisos frente a Tottenham Hotspur y Villarreal.

“Es especial. Obviamente, lo que hizo con este equipo en el tiempo que estuvo en el campo es algo ciertamente inusual para un joven de 15 años”, elogió el español Mikel Arteta, DT del Arsenal.

La normativa de la Premier League que aleja a Max Robert Dowman del primer equipo

A pesar de su llamativa irrupción, Dowman todavía enfrenta una particular restricción: no puede usar el vestuario del equipo del Arsenal.

Max Robert Dowman todavía no puede cambiarse con el primer equipo de Arsenal. Foto: Reuters (Caroline Chia)

Se trata de una normativa de la Premier League y de las políticas de protección infantil en el deporte, que consideran menor a todo futbolista menor de 18 años.

Por este motivo, Max debe cambiarse en un sector separado y unirse al grupo solo para charlas técnicas u otras actividades hasta que sea mayor de edad el 31 de diciembre de 2027.