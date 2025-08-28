Se estrena la última temporada de The Good Doctor: cuándo y dónde

La serie que conquistó a la audiencia con la historia del joven cirujano con autismo y “síndrome del sabio” llega a su fin. Conocé todos los detalles en la nota.

The Good Doctor Foto: Jeff Weddell/Disney/Sony Pictures Television

The Good Doctor llega a su fin: la historia del joven cirujano con autismo y “síndrome del sabio” estrena su última temporada el próximo lunes 1° de septiembre a las 23 horas en Sony Channel.

La temporada final llega con 10 episodios imperdibles que pondrán a prueba a los personajes en lo personal y en lo profesional, mientras celebran vínculos, enfrentan nuevos desafíos y cierran un ciclo que dejó huella en la televisión contemporánea.

The Good Doctor Foto: Jeff Weddell/ABC/Sony pictures television

En esta última entrega, Shaun (Freddie Highmore) y Lea (Paige Spara) dan sus primeros pasos como padres de Steve, mientras vuelve al hospital para enfrentar casos médicos que pondrán a prueba su temple y su sensibilidad.

Además, habrá dilemas profundamente humanos: unos padres incapaces de ponerse de acuerdo sobre el tratamiento médico de su hijo, la decisión de Morgan sobre quién debería ser el tutor legal de su bebé en caso de que a ella le ocurra algo, y el regreso de viejos vínculos que redefinirán relaciones personales y profesionales en el St. Bonaventure.

The Good Doctor Foto: Jeff Weddell/Disney/Sony Pictures Television

Este desenlace traerá también el esperado reencuentro con personajes que marcaron la historia de la serie.

La Dra. Claire Browne (Antonia Thomas), el Dr. Alex Park (Will Yun Lee) y la Dra. Audrey Lim (Christina Chang) regresan de manera especial, sumando emoción a un final ya de por sí cargado de nostalgia. A ellos se une el Dr. Jared Kalu (Chuku Modu), que pasa a formar parte del elenco regular.