Soccer Football - UEFA Champions League - Quarter Final - Second Leg - Liverpool v Paris St Germain - Anfield, Liverpool, Britain - April 14, 2026 Paris St Germain fans Action Images via Reuters/Lee Smith Foto: Action Images via Reuters

La Champions League 2025/26 avanza hacia su recta final y ya tiene dos semifinalistas confirmados. Tras completarse la primera tanda de series de cuartos, el torneo empieza a tomar forma de cara al gran objetivo: la final en Budapest, el próximo 30 de mayo.

El primero en sellar su pase fue el Atlético de Madrid, que logró sostener la ventaja obtenida en la ida ante Barcelona pese a caer 2-1 en el Metropolitano. El equipo dirigido por Diego Simeone aprovechó el margen conseguido en el Camp Nou y volvió a meterse entre los cuatro mejores de Europa.

La otra plaza que ya está asegurada quedó en manos del Paris Saint-Germain. El conjunto francés repitió el 2-0 logrado en la ida y volvió a imponerse sobre Liverpool en Anfield, una serie en la que mostró solidez defensiva y contundencia en los momentos clave.

Soccer Football - UEFA Champions League - Quarter Final - Second Leg - Liverpool v Paris St Germain - Anfield, Liverpool, Britain - April 14, 2026 Paris St Germain's Achraf Hakimi in action with Liverpool's Rio Ngumoha Action Images via Reuters/Lee Smith Foto: Action Images via Reuters

Con esos resultados, el cuadro de semifinales empieza a definirse, aunque todavía restan dos cruces de alto voltaje que se resolverán este miércoles, con equipos históricos y con expectativas de título.

El duelo central de la jornada será el que enfrente a Bayern Múnich y Real Madrid. Los bávaros llegan con ventaja tras ganar 2-1 en el Santiago Bernabéu y buscarán cerrar la serie en Alemania frente al club más ganador del certamen.

En Londres, Arsenal será local ante Sporting Lisboa, con un escenario más ajustado. Los ingleses defienden el 1-0 conseguido como visitantes en el último minuto y saben que cualquier mínima diferencia puede resultar decisiva para meterse en semifinales.

Pedri Foto: Jose Breton via Reuters Connect

A la espera de esos dos clasificados, la UEFA ya tiene definido el cronograma tentativo de la siguiente instancia, con partidos de ida y vuelta distribuidos en dos semanas consecutivas.

Los encuentros de semifinales prometen duelos de alto impacto y estadios colmados, con la expectativa puesta en conocer quiénes llegarán a disputar la final de la Champions League 2026, uno de los eventos deportivos más importantes del calendario europeo.

Semifinales de la Champions League 2026 – Fixture

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg Foto: Jose Breton via Reuters Connect

Partidos de ida (semana del miércoles 29 de abril):

Atlético de Madrid vs. Arsenal o Sporting Lisboa

Bayern Múnich o Real Madrid vs. PSG

Partidos de vuelta (semana del miércoles 6 de mayo):

Arsenal o Sporting Lisboa vs. Atlético de Madrid

PSG vs. Bayern Múnich o Real Madrid

La final de la competición más importante del fútbol europeo se jugará el sábado 30 de mayo, pero aún faltan muchos minutos por disputarse en los templos sagrados del fútbol para llegar al momento decisivo.

El gran partido se jugará en el estadio Puskas Arena, ubicado en Budapest, Hungría, y que homenajea con su nombre al histórico goleador del país. Se trata de un estadio nuevo, construido entre 2017 y 2019, y que tiene capacidad para casi 68 mil personas.

Actualmente, es el estadio oficial del seleccionado húngaro y será la primera vez que hospede la final de la Champions League. Sin embargo, antes fue sede de encuentros de Eurocopa y la final de la Supercopa Europea.

Un detalle arquitectónico poco conocido: el estadio “hereda” materiales del antiguo Népstadion

El Puskás Aréna no solo se levanta en el mismo predio que ocupó el histórico Népstadion, sino que además reutilizó parte del material del antiguo estadio demolido como parte de su nueva estructura. Según la documentación del proyecto arquitectónico, el hormigón del viejo estadio fue reciclado y utilizado en los cimientos y muros del nuevo recinto, como una forma simbólica de continuidad histórica.

Esa decisión fue parte central del concepto desarrollado por el estudio húngaro KÖZTI, encargado del diseño. El objetivo fue conservar elementos identitarios del estadio original, inaugurado en 1953, dentro de una obra completamente nueva y adaptada a los estándares europeos del siglo XXI, pero sin borrar el pasado del fútbol húngaro.

El gesto arquitectónico también incluyó la preservación y reconversión de una de las torres originales, que hoy funciona como espacio museístico y centro de exposiciones dedicado a Ferenc Puskás y a la historia del seleccionado nacional. De ese modo, la final de la Champions League 2026 se jugará en un estadio moderno, pero construido literalmente sobre la memoria de uno de los grandes templos del fútbol europeo del siglo XX.