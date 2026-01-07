La increíble vida de Santiago Beltrán: de atajar en el barrio a custodiar el arco de River en la pretemporada

Jugaba con los amigos a la pelota, se probó en el Millo, estudia economía y será el arquero titular en la pretemporada.

El arquero juvenil de River Foto: @RiverPlateTRN

La vida de Santiago Beltrán sufrió un inesperado giro en los últimos días. Comenzó la temporada como el cuarto arquero del plantel de River Plate y con escasas chances de sumar minutos cuando de repente, tras las lesiones de Armani y Centurión, y con la salida de Ledesma, se convirtió en el encargado de defender los tres palos millonarios.

La única vez que tuvo el orgullo de defender el arco riverplatense, fue el 9 de julio de 2024 en un amistoso contra Millonarios en el Monumental, que terminó empatado en uno, cuando Martín Demichelis era entrenador del equipo. Anteriormente, destacó como guardameta de la reserva hasta que en septiembre de 2024 sufrió una rotura de ligamentos cruzados.

Como arquero, llama la atención por su físico imponente, mide 1,90 metros de altura, su buen manejo con los pies, y su habilidad atajando penales. Es zurdo, aunque maneja bien la derecha y en la reserva ya mostró atajadas impresionantes.

El joven arquero que defenderá la valla millonaria Foto: @GermanBalcarce

Su historia con la banda roja es bastante reciente. Llegó al club millonario en 2022, cuando tenía recién 17 años. Curiosamente, nunca antes había jugado con perspectivas profesionales: toda su carrera de inferiores la hizo en el Club Pueyrredón de forma amateur. Cuando llegó a River, se sumó a la quinta división.

Además, Beltrán era delantero antes de calzarse los guantes, pero una vez que probó en esa posición no se movió más.

A principios de 2023 firmó su primer contrato profesional con el Millonario. Sobre finales de 2024, lo extendió hasta diciembre de 2027 con una cláusula de rescisión de 25 millones de dólares.

El joven arquero que defenderá la valla millonaria Foto: @pmonumental

Durante 2025 fue convocado por Lionel Scaloni como sparring de la Selección Argentina. Sobre sus influencias, el joven arquero admitió: “Durante mi infancia siempre estuvo presente Barovero, que marcó historia en el arco de River. Y ahora Franco Armani, que lo admiro mucho a la hora de atajar y su tenacidad. Ganó todo lo que un jugador desea. Y del exterior, Neuer, por su estilo y la forma de arriesgar para que no le hagan un gol”.

Por fuera del fútbol, es estudiante de la carrera de economía en la UBA. Al respecto, afirmó que “es muy importante el formarse como persona. Y una forma de crecer es estudiar para abrirte otros caminos en la vida. El fútbol es una carrera corta y después podés dedicarte a otra cosa”.

El joven arquero que defenderá la valla millonaria Foto: @milloreserva

“Mi historia es muy distinta a lo que nos tiene acostumbrados el mundo del fútbol, porque toda mi vida jugué torneos amateurs con mis amigos. Nunca se me había dado la posibilidad de jugar en un club grande como River, pero en marzo de este año conseguí una prueba acá”, reveló el arquero, que con sus respuestas demuestra una madurez reflejada en sus sobrias actuaciones defendiendo la línea de cal.