Con dos golazos, Argentinos Juniors derrotó a Vélez en Liniers y es el primer clasificado a los cuartos de final del Torneo Clausura

El mediocampista Hernán López Muñoz marcó los dos goles, a los 13 y 18 minutos del complemento.

Argentinos se impuso 2 a 0 Foto: NA

Argentinos Juniors le ganó 2-0 a Vélez, en condición de visitante, y se clasificó para los cuartos de final del Torneo Clausura, en un partido jugado esta noche en Liniers.

El mediocampista Hernán López Muñoz marcó los dos goles, a los 13 y 18 minutos del complemento. Además, a los 30 minutos, Agustín Bouzat se fue expulsado por doble amarilla en el equipo local.

De esta manera, Argentinos se enfrentará en la próxima instancia al ganador del partido entre Boca y Talleres de Córdoba.

Argentinos, el primer clasificado a cuartos de final Foto: NA

