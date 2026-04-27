Huracán Vs Argentinos Juniors Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Huracán vs. Argentinos Juniors, por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Lunes, 27/04/2026, a partir de las 21:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Tomás A. Ducó, ubicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Por dónde ver en vivo Huracán vs. Argentinos Juniors, por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre Huracán y Argentinos Juniors se podrá ver en directo por ESPN Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Huracán vs. Argentinos Juniors, por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Penel, Ariel, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Huracán y Argentinos Juniors válido por Torneo Apertura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 21:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Tomás A. Ducó de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.