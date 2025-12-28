Nick Kyrgios le ganó a Aryna Sabalenka en la “Batalla de los sexos”: las llamativas reglas y los millones de euros detrás

En una exhibición que es más show que tenis, la líder del ranking WTA perdió ante el australiano, 671 del mundo. El reglamento especial para el duelo que se disputó en Dubai.

La “Batalla de los sexos” entre Nick Kyrgios y Aryna Sabalenka. Foto: REUTERS

La “Batalla de los sexos” fue un partido que estuvo en la mira de todo el mundo por enfrentar a Nick Kyrgios, tenista australiano que lleva tiempo sin competir y se ubica en el puesto 671 de la clasificación mundial, con la bielorrusa Aryna Sabalenka, la dominadora del tenis femenino por segundo año consecutivo.

Por un doble 6-3, en una hora y diecisiete minutos, el oceánico se quedó con una exhibición que no pasó de ser un mero partido festivo, amistoso, plagado de buen humor, de buenos momentos y de algunas acciones brillantes.

La “Batalla de los sexos” entre Nick Kyrgios y Aryna Sabalenka. Foto: Pool via REUTERS

La pista donde jugó la ganadora de veintiún títulos, entre ellos cuatro del Grand Slam, era más pequeña que en la que se movía Kyrgios, que lleva tiempo al margen de la competición y cuya mejor clasificación fue el decimotercer lugar que alcanzó en el ‘ranking’ ATP en 2024, con final de Wimbledon de 2022 como principal hito y con siete títulos en su historial, ninguno de especial mérito.

Ahora la ATP fija al oceánico en el puesto 671 de la clasificación mundial tras una temporada en la que solo jugó cinco partidos, con una sola victoria, en el Masters 1.000 de Miami ante el estadounidense Mackenzie McDonald, y cuatro derrotas. No volvió a saltar a una cancha desde entonces el tenista de Camberra de 30 años que fue más noticia por su llamativa personalidad que por sus éxitos en los torneos.

La “Batalla de los sexos” entre Nick Kyrgios y Aryna Sabalenka. Foto: Pool via REUTERS

Con personajes del deporte como testigos, como los exfutbolistas brasileños Ronaldo Nazario y Kaka, despidieron el año Kyrgios y Sabelanka con un nuevo capítulo de la “Batalla de los sexos”. Fue el cuarto de esta exhibición que de tanto en cuando asoma por el entorno del tenis. Previamente lo mostraron al mundo Bobby Riggs y Margaret Court, Riggs y Billie Jean King, ambos en 1973, y después Martina Navratilova ante Jimmy Connors en 1992.

El evento deslumbró por su despliegue de lujo y por las cifras millonarias que movilizó en concepto de patrocinio: solo en esta temporada, Aryna acumuló 15 millones de dólares en premios, una suma que supera incluso lo que Nick Kyrgios obtuvo a lo largo de toda su carrera profesional.

Las reglas especiales que tuvo la nueva “Batalla de los sexos”

Para equilibrar las diferencias físicas entre ambos, la organización implementó dos reglas especiales: cada jugador tuvo un solo saque por punto, priorizando la precisión sobre la potencia, y el lado de la cancha de Sabalenka estuvo reducido en un 9%, una medida basada en estudios sobre el desplazamiento promedio entre hombres y mujeres.

La “Batalla de los sexos” entre Nick Kyrgios y Aryna Sabalenka. Foto: REUTERS

El evento se dio a 52 años de la histórica primera “Batalla de los sexos”, cuando Billie Jean King, ícono del tenis femenino, derrotó al estadounidense Bobby Riggs, exnúmero 1 del mundo, en un partido que marcó un antes y un después en la historia del deporte.