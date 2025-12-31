Preocupación por la salud de Roberto Carlos: ¿cómo evoluciona tras su operación por un problema cardíaco?

El brasileño debió ser operado de urgencia en el último día del 2025. ¿Cómo sigue su salud?

Roberto Carlos fue operado de urgencia por una complicación cardíaca tras un estudio por un trombo en su pierna izquierda.

El campeón del mundo con Brasil en 2002 se presentó en el Hospital de San Pablo para someterse a estudios por un trombo en su pierna izquierda.

En este proceso, los médicos decidieron realizarle una resonancia magnética de cuerpo completo y detectaron un severo problema cardíaco, observando que un porcentaje muy alto de su corazón no funcionaba correctamente.

Por ello, decidieron realizarle una operación de urgencia para colocarle un catéter, la cual duró casi tres horas y no cuarenta minutos como se había previsto, debido a complicaciones surgidas en el desarrollo de la intervención quirúrgica.

Afortunadamente, la operación fue exitosa y el tres veces campeón de Europa con el Real Madrid está fuera de peligro.

Sin embargo, los médicos decidieron que permanezca internado para monitorizar de cerca su evolución.