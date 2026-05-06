Internaron por hantavirus a un hombre en Bariloche:

Hospital Ramón Carrillo en Bariloche. Foto: NA

Un hombre de 43 años fue internado con hantavirus en Bariloche y aislaron a toda su familia para evitar nuevos casos.

Su condición es estable y está bajo monitoreo constante, aunque no necesitó respiración mecánica.

Hospital Ramón Carrillo de Bariloche

El hombre se presentó en la guardia del hospital Ramón Carrillo de la localidade Río Negro con fiebre, dolor de cuerpo y diarrea.

Ante la posibilidad de un caso de hantavirus, quedó internado y horas más tarde el examen confirmó que se trataba de dicha enfermedad.

Ratas, ratones, hantavirus. Foto: Freepik.

Las autoridades investigan si contrajo la enfermedad en un reciente viaje por Salta y Jujuy.

Otra hipótesis sería que la infección ocurriera mientras realizaba tareas de desmalezamiento en Bariloche.