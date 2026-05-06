Internaron por hantavirus a un hombre en Bariloche: su familia se encuentra aislada
Se trata de una persona de 45 años que se encuentra en cuidados intensivos. Investigan si se contagió en un viaje reciente por el norte argentino.
Un hombre de 43 años fue internado con hantavirus en Bariloche y aislaron a toda su familia para evitar nuevos casos.
Su condición es estable y está bajo monitoreo constante, aunque no necesitó respiración mecánica.
El hombre se presentó en la guardia del hospital Ramón Carrillo de la localidade Río Negro con fiebre, dolor de cuerpo y diarrea.
Ante la posibilidad de un caso de hantavirus, quedó internado y horas más tarde el examen confirmó que se trataba de dicha enfermedad.
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Las autoridades investigan si contrajo la enfermedad en un reciente viaje por Salta y Jujuy.
Otra hipótesis sería que la infección ocurriera mientras realizaba tareas de desmalezamiento en Bariloche.
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