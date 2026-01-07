El Barcelona aplastó al Athletic Bilbao y espera por el ganador del derby de Madrid para definir la Supercopa de España

Se impuso 5 a 0 con goles de Ferran Torres, Fermín, Bardghji y Raphinha -2-. El equipo culé se medirá en la definición ante el vencedor de la otra semifinal entre Real Madrid y Atlético de Madrid.

Supercopa de España, Barcelona vs. Athletic Bilbao Foto: REUTERS

El Barcelona goleó 5 a 0 al Athletic Club de Bilbao en el estadio King Abdullah Sports City por la primera semifinal de la Supercopa de España.

Los goles del conjunto culé fueron convertidos por Ferran Torres, Fermín, Roony Bardghji y un doblete de Raphinha.

Crónica del partido

Desde el inicio del partido, el Barcelona impuso una intensidad muy alta, con presión adelantada, posesión dominante y una circulación rápida que desarticuló por completo el planteo del Athletic Club.

Supercopa de España, Barcelona vs. Athletic Bilbao Foto: REUTERS

La apertura del marcador llegó cuando el dominio ya era total. En el minuto veintidós, Ferran Torres apareció dentro del área para definir con precisión y poner el 1 a cero, un gol que terminó de quebrar el equilibrio inicial.

En el minuto treinta, Fermín se sumó al ataque desde segunda línea y amplió la ventaja con una definición certera, reflejando la superioridad colectiva del equipo de Hansi Flick.

En el minuto treinta y cuatro, Roony Bardghji aprovechó una desatención defensiva y convirtió el tercer gol, dejando en evidencia las dificultades del conjunto bilbaíno para contener los ataques rivales. La ráfaga no se detuvo y, antes del descanso, el equipo catalán volvió a golpear. En el minuto treinta y ocho, Raphinha apareció por el sector ofensivo para marcar el cuarto tanto y cerrar un primer tiempo demoledor, que dejó el partido prácticamente sentenciado.

Supercopa de España, Barcelona vs. Athletic Bilbao Foto: REUTERS

En la segunda mitad, el equipo de Flick siguió controlando los tiempos, sostuvo la posesión y neutralizó sin inconvenientes los intentos aislados del rival, que nunca logró incomodar seriamente al arco azulgrana.

Con espacios a favor y mayor tranquilidad, Barcelona volvió a mostrar su contundencia. En el minuto cincuenta y dos, Raphinha aprovechó una nueva jugada colectiva para marcar su segundo gol de la noche y sellar el cinco a cero definitivo.

Con esta goleada, el Barcelona se clasificó a la final de la Supercopa de España, en la que espera por el ganador del duelo entre Atlético Madrid y Real Madrid.