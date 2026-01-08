Real Madrid venció al Atlético de Madrid y definirá la Supercopa de España ante el Barcelona

Se impuso 2 a 1 con goles de Valverde y Rodrygo para el Merengue, mientras que Sorloth descontó para el Colchonero. En la definición se reeditará una nueva edición de El Clásico para encontrar el primer campeón de la temporada.

Semifinal de la Supercopa de España, Real Madrid vs. Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

El Real Madrid venció 2 a 1 al Atlético de Madrid en el estadio King Abdullah Sports City y se metió en la final de la Supercopa de España, donde se medirá ante el Barcelona.

Los goles del Merengue fueron anotados por Federico Valverde y Rodrygo, mientras que el único tanto del equipo de Simeone llegó de la mano de Alexander Sorloth.

La crónica del partido

El partido comenzó de manera inmejorable para el Real Madrid, que golpeó prácticamente desde el vestuario.

A los 2 minutos, Valverde se hizo cargo de un tiro libre desde 35 metros y, con remate seco y preciso, marcó el 1 a 0 parcial.

Con la ventaja, el conjunto merengue manejó mejor la posesión y el ritmo del juego, apoyado en la movilidad de su mediocampo y la profundidad por las bandas.

En el segundo tiempo, el Real Madrid encontró el segundo gol a los 10 minutos, cuando Rodrygo encaró por el sector izquierdo, se perfiló hacia el centro y definió con calidad para estirar la ventaja y poner el 2-0.

Sin embargo, la respuesta del Atlético no tardó en llegar: a los 13 minutos, Alexander Sorloth aprovechó una desatención defensiva y descontó para el equipo de Simeone, estableciendo el 2-1 y devolviendo la emoción al encuentro.

En el tramo final, el Atlético fue en busca del empate con empuje y cambios ofensivos, pero el Real Madrid supo sostener la ventaja con orden y experiencia para sellar el triunfo y asegurar su lugar en la final.