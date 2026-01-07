¿La pelota deja los fines de semana?: el curioso dato del fútbol argentino que afecta a varios de los equipos grandes

La publicación del cronograma del fútbol argentino dejó varios datos para analizar. Los hinchas más “perjudicados” a la hora de apoyar a su equipo.

Boca Juniors vs. River Plate; Superclásico. Foto: X @AFA

Las personas mayores y los jóvenes que empiezan a peinar canas conocieron el fútbol como algo plenamente del fin de semana: el domingo era una jornada llena de pelota y solo había excepciones los viernes, sábados y lunes.

Sin embargo, con el correr de los años y la mayor cantidad de competeciones, el fútbol argentino cambió y prácticamente hay partidos todos los días, ideal para los fanáticos.

Racing vs Independiente. Foto: NA

Sin embargo, en las últimas horas, con la publicación del cronograma de las primeras doce fechas del Torneo Apertura, se conoció un dato que llama la atención.

De los 180 partidos anunciados, que se disputarán desde el jueves 22 de enero al miércoles 25 de marzo, solo 72 se disputarán un sábado o un domingo.

San Lorenzo vs Huracán. Foto: NA

El resto, sin contar con tres cotejos con fechas a confirmar, se disputarán durate días de semana (26 partidos durante los jueves, 23 los martes, 22 los lunes, 20 los viernes y 14 los miércoles).

El curioso caso de Racing, Independiente y San Lorenzo

Los hinchas de la Academia, el Rojo y el Ciclón se encontraron con un curioso caso, que podría afectar a muchos de ellos que trabajan en durante los días de semana.

Racing vs San Lorenzo. Foto: NA

Es que los clubes de Avellaneda y los de Boedo no tendrán partidos de local durante las primeras doce fechas del Torneo Apertura.

Dichos clubes sí tendrán actividad en la última jornada de la semana pero fuera de casa. Y ante la falta de público visitante, habrá que organizarse en jornadas menos relajadas para acompañar a tres de los equipos más importantes del país.

*Por Matías Greisert

X. @MatiasGreisert