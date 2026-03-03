Copa del Rey, Barcelona vs. Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

El Atlético de Madrid sufrió en el Camp Nou pero se metió en la final de la Copa del Rey pese a ver caído por 3 a 0 ante el Barcelona en la semifinal de vuelta del torneo español.

El Colchonero hizo pesar el 4 a 0 de la ida para clasificarse para la definición, en la que espera por le ganador del derby vasco entre Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao.

El conjunto azulgrana recortó la desventaja en la primera mitad con los tantos de Marc Bernal y Raphinha, mientras que quedó a tiro de la hazaña con otro tanto de Bernal a falta de 20 minutos, pero no le alcanzó para forzar el alargue.

Copa del Rey, Barcelona vs. Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

La crónica del partido

Luego de insistir desde el arranque del encuentro, el Barcelona logró la tan ansiada apertura del marcador a la media hora de partido, cuando Bernal definió solo debajo del arco tras una muy buena acción individual de Lamine Yamal.

Sobre el final de la primera mitad, Raphinha pudo extender la ventaja para el conjunto blaugrana de penal tras una infracción sobre Pedri.

Copa del Rey, Barcelona vs. Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

El tercer gol del Barcelona llegó a los 27 minutos del complemento, cuando Bernal convirtió nuevamente, esta vez al desviar con lo justo un buen centro de Joao Cancelo y así descolocar a Juan Musso, la gran figura de la cancha.

Pese a la insistencia en los minutos finales, el Barcelona no pudo anotar el gol que hubiese sido el 4-4 en la serie que hubiera forzado la prórroga y se quedó con las manos vacías.