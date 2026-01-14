El debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid ante Osasuna. Foto: EFE (Mariscal)

Franco Mastantuono, el futbolista nacido en River Plate que protagonizó la venta más cara de la historia del fútbol argentino, metió un gol clave en la derrota del Real Madrid contra el Albacete por la Copa del Rey.

Fue a los 45 minutos del primer tiempo, más precisamente, en el tiempo añadido por el árbitro. Tras un córner desde la izquierda, Huijsen, defensor del “Merengue”, metió un cabezazo que el arquero rival contuvo a duras penas, pero cuyo rebote cayó a los pies del joven nacido en Azul.

El Real Madrid se jugaba el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey, tras la dura derrota en la Supercopa Española frente al Barcelona, que lo dejó sin técnico y con un vestuario partido.

El gol del Franco Mastantuono

La caída frente al club culé marcó el fin de la era Xabi Alonso al frente de la institución castellana. La salida del entrenador puede significar una oportunidad para el nacido en River, ya que podría llegar a sumar más minutos de los que está teniendo actualmente.

El partido por los octavos de final de la copa local podría haber sido una oportunidad para dar vuelta la página tras el resultado contra el rival de toda la vida, pero pese a que el gol de Mastantuono sirvió para empatar el partido temporalmente, el Real Madrid quedó fuera tras perder 3-2 contra un equipo de la segunda división.

El encuentro fue un ida y vuelta constante. A los 42 minutos del primer tiempo Villar ponía por delante a Albacete. Minutos más tarde, Mastantuono emparejaría la serie. A falta de 8 minutos para terminar el partido, Betancor volvería a poner a Albacete en la delantera y 10 minutos más tarde Fran Garcia volvería a empatar el partido, ya en tiempo complementario.

Por los octavos de final de la Copa del Rey Foto: @RealMadrid

A falta de segundos para que se termine el encuentro, Betancor convirtió de nuevo y puso fin al recorrido de la Casa Blanca en la Copa del Rey. Por su parte, Albacete pasó a los cuartos de final, donde se medirá con Athletic de Bilbao, buscando conseguir el primer título de la institución deportiva.

El debut de Arbeloa

El DT interino del Madrid Foto: @theMadridZone

No fue un buen debut para Álvaro Arbeloa, que se hizo cargo del equipo de manera interina tras la destitución de Xabi Alonso. El exfutbolista tendrá chances de redimirse en sus próximos partidos, en donde enfrentará al Mónaco por la séptima fecha de la fase de grupos de la Champions League.

Los Blancos deben ganar si quieren asegurar su lugar en la competencia continental, y no arriesgarse a jugar la fase de dieciseisavos, que podría ser demoledora para un equipo con más dudas que certezas.