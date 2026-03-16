Sergio Romero fue clave en la definición por penales ante Países Bajos en el Mundial 2014. Foto: NA

El arquero Sergio “Chiquito” Romero, histórico referente de la Selección Argentina, anunció su retiro del fútbol profesional a los 39 años. El exguardameta planea iniciar una nueva etapa como director técnico y tendría como entrenador de arqueros a Alejandro Santillán, con quien ya trabajó durante su etapa en Boca Juniors y Venezia.

Romero debutó profesionalmente en 2007 con Racing Club, apenas unos días antes de cumplir 20 años. En la “Academia” disputó solo cuatro partidos, pero su convocatoria al Copa Mundial Sub 20 de la FIFA 2007 cambió el rumbo de su carrera: fue una de las figuras del equipo campeón gracias a sus destacadas atajadas.

Sergio Romero y David De Gea, los arqueros del Manchester United. Foto: NA

Dicho rendimiento le abrió las puertas de Europa: fue transferido al AZ Alkmaar (Países Bajos), donde jugó durante cuatro temporadas y conquistó la Eredivisie 2008/09 y la Supercopa de los Países Bajos 2009. Posteriormente, pasó por Sampdoria y AS Monaco, aunque el club en el que permaneció más tiempo fue el Manchester United, entre 2015 y 2021.

Si bien no logró consolidarse como titular en los “Red Devils”, donde fue suplente del español David De Gea, durante su etapa en Inglaterra obtuvo cuatro títulos: la FA Cup y la Community Shield (2016), además de la Copa de la Liga de Inglaterra y la UEFA Europa League (2017).

Sergio Romero fue uno de los grandes héroes de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2023. Foto: NA

Tras una temporada en Venezia FC, regresó al país en 2023 para incorporarse a Boca. En el “Xeneize” tuvo un decisivo papel en la Copa Libertadores 2023, donde se destacó al ganar tres tandas de penales consecutivas que llevaron al equipo a la final. Sin embargo, Boca perdió 2 a 1 frente a Fluminense y quedó a las puertas del título.

Su último paso fue por Argentinos Juniors, donde disputó cuatro partidos antes de poner punto final a su carrera. El histórico arquero de la “Albiceleste” había llegado al “Bicho” como una apuesta para la final de la Copa Argentina 2025. A pesar de ello, no pudo ser “héroe” en la tanda de penales contra Independiente Rivadavia.

El paso de Sergio Romero por la Selección Argentina

Sergio “Chiquito” Romero dejó una importante huella en la Selección Argentina: es el arquero con más presencias en la historia del combinado nacional, con 96 partidos.

Fue titular en dos Copas del Mundo: la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, en la que Argentina cayó en cuartos de final frente a la Selección de Alemania, y la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, torneo en el que fue clave para alcanzar la final.

Sergio Romero fue campeón del Mundial Sub 20 de 2007. Foto: NA

En semifinales, ante Selección de Países Bajos, fue la gran figura al atajar dos penales en la definición desde los doce pasos y darle la clasificación al combinado “Albiceleste”.

En las juveniles también consiguió títulos importantes: además del Mundial Sub 20 de 2007, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.