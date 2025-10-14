Boca dejó libre a “Chiquito” Romero para irse a Argentinos Juniors: “Un día se me fue la cabeza y fue como una sentencia”

El “Bicho” busca que el arquero pueda estar para la Copa Argentina, donde debe enfrentar las semifinales contra Belgrano, pendiente aún de la aprobación reglamentaria de la AFA.

El experimentado arquero Sergio “Chiquito” Romero (38 años) ha llegado a un principio de acuerdo para desvincularse de Boca Juniors y convertirse en refuerzo de Argentinos Juniors, tras la lesión que sufrió el guardavallas Diego “Ruso” Rodriguez (36 años), quién sufrió una grave lesión en la derrota ante Defensa y Justicia, por el Torneo Clausura de primera división.

La operación se basó en una una rescisión de contrato para que Romero llegue libre y se aceleró por dos motivos opuestos: la falta de continuidad de Romero en el Xeneize (donde no jugaba desde noviembre de 2024) y la emergencia médica en La Paternal por la lesión de Rodríguez.

Argentinos Juniors aceleró las negociaciones con Boca por Romero, tras confirmarse el parte médico que indicó que Rodríguez sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

El arquero será intervenido quirúrgicamente y su recuperación se estima en al menos ocho meses, dejándolo fuera de actividad hasta, posiblemente, mediados de 2026.

Qué dijo Romero

A su salida de Boca Predio, el arquero habló sobre su fin de ciclo: “Se termina una etapa hermosa. Me voy con los mejores recuerdos, me sentí como en casa. Desde un principio con Riquelme que es presidente del club y un amigo, arreglamos todo en 3 minutos cuando vine y ahora no puso ninguna traba, me deseó lo mejor como en toda su vida”.

“La desgracia de que un día se me fue la cabeza con un plateísta prácticamente fue como una sentencia para mí en este club. Pero soy un agradecido con el hincha de Boca, al presidente, al consejo que en ese momento estaba manejando Boca y a toda la gente que trabaja en este predio. Me han tratado excelente y a mis compañeros”, cerró.

Para Romero, este pase representa la oportunidad de sumar minutos de competencia en una etapa decisiva del año, algo que no había logrado en Boca durante 2025 y según trascendió el acuerdo de palabra con Argentinos sería por un vínculo hasta fin de año, una vez que se concrete su salida de Boca, donde su contrato finalizaba a fin de año y no era prioridad para el cuerpo técnico de Claudio Úbeda.

Debido a que la lesión de Rodríguez ocurrió fuera del mercado de pases del Torneo Clausura, Argentinos busca inscribir a Romero exclusivamente para la Copa Argentina, donde debe enfrentar las semifinales contra Belgrano, pendiente aún de la aprobación reglamentaria de la AFA.