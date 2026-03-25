Muerte de Santiago Castrillón. Foto: Instagram/mfcfutbolbase

La muerte de la joven promesa de 18 años, Santiago Castrillón, que formaba parte de Millonarios FC, dejó en shock al fútbol colombiano. El deportista se desplomó en pleno partido contra Independiente Santa Fe por el Torneo Nacional Sub-20 de Colombia, el pasado 21 de marzo, y falleció horas después.

A pocos días de su muerte, se difundió el video del instante en que se descompensa en pleno partido. Una de las cámaras que registraba el encuentro captó el momento en que un jugador de Millonarios Fútbol Club le envía un pase alto al mediocampista, quien intentó controlar la pelota con el pecho tras anticiparse a la jugada.

Así fue el momento en el que Santiago Castrillón se desplomó en pleno partido. Video: X/NOTICIASEDL

Después del pase, la jugada siguió y, mientras el Expreso Rojo atacaba, el futbolista cayó en medio del campo de juego. Antes de ser trasladado a un hospital de Bogotá, logró ser estabilizado de inmediato por los médicos de su club.

Sin embargo, al día siguiente murió y la noticia fue confirmada a través de las redes sociales de Millonarios FC.

El emotivo mensaje de despedida de Millonarios FC para Santiago Castrillón

“Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza. Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo”.

Muerte de Santiago Castrillón. Foto: X/MillosFCoficial

“Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros. Elevamos nuestras oraciones por su alma. A su familia y seres queridos, un mensaje de fortaleza en este momento imposible de entender. Santiago, nuestro entrañable compañero, descansa en paz”.