Italia perdió contra Bosnia en los penales y quedó afuera del Mundial 2026:

Italia vs Bosnia. Foto: REUTERS

A 72 días para su inicio, el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 comenzó a conocer a los últimos clasificados: Bosnia, Suecia, República Checa y Turquía triunfaron en el Repechaje Europeo y tendrán su lugar en la Copa del Mundo.

En tanto, Italia, Polonia, Kosovo y Dinamarca se quedaron afuera de la cita mundialista, por lo que jugadores de la talla de Robert Lewandowski, Piotr Zielinski (Polonia), Rasmus Højlund, Christian Eriksen (Dinamarca), Mateo Retegui y Sandro Tonalli (Italia) no estarán presentes en el torneo más importante del fútbol de selecciones.

Bosnia vs Italia, Eliminatoria al Mundial 2026. Foto: REUTERS

Resultados del Repechaje UEFA al Mundial 2026

Bosnia y Herzegovina le ganó a Italia en los penales y se clasificó al Grupo B del Mundial 2026

Fue 1-1 en el estadio Bilino Polje gracias a los goles de Moise Kean (ITA) a los 15′ y Haris Tabakovic (BOS) a los 79′. Italia sufrió más de la mitad del partido, ya que el defensor Alessandro Bastoni fue expulsado a los 41′. Mateo Retegui fue el hombre “sacrificado” por el entrenador Gennaro Gattuso, quien sacó al ex delantero de Boca y Tigre para que ingrese Federico Gatti a reordenar la línea defensiva.

En el tiempo extra no se sacaron ventaja y todo se definió en los penales, donde Bosnia se impuso por 3-1. Erraron Francesco Pio Esposito y Bryan Cristante. De esta manera, Italia se queda afuera de un Mundial por tercera vez consecutiva, y su racha negativa se extenderá a 16 años, hasta la Copa del Mundo 2030.

Con este resultado histórico, Bosnia integrará el Grupo B junto al organizador Canadá, Qatar y Suiza.

Suecia le ganó a Polonia y se clasificó al Grupo F del Mundial 2026

Fue 3-2 en el Strawberry Arena gracias a los goles de Anthony Elanga (SUE) a los 20′, Nicola Zalewski (POL) a los 33′, Gustaf Lagerbielke (SUE) a los 44′, Karol Swiderski (POL) a los 55′ y Viktor Gyökeres (SUE) a los 88′.

Gracias a este triunfo, Suecia compartirá el Grupo F del Mundial 2026 con Países Bajos, Japón y Túnez.

Suecia vs Polonia, Eliminatorias Europeas al Mundial 2026. Foto: REUTERS

República Checa le ganó en los penales a Dinamarca y se clasificó al Grupo A del Mundial 2026

Fue 2-2 en el Generali Arena gracias a los goles de Pavel Sulc (CHE) a los 3′ y Joachim Andersen (DIN) a los 72′ en el tiempo reglamentario. En el alargue, Ladislav Krejcí (CHE) marcó a los 100′ y Kasper Waarts Høgh (DIN) a los 112′.

En los penales, República Checa se impuso por 3-1. Erraron los daneses Rasmus Højlund, Anders Dreyer y Mathias Jensen, mientras que Ladislav Krejcí había errado para los checos.

Con este triunfo sufrido, los checos compartirán el Grupo A del Mundial 2026 con el organizador México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Turquía le ganó a Kosovo y se clasificó al Grupo D del Mundial 2026

Fue 1-0 en el Stadiumi Fadil Vokrri gracias al gol de Kerem Aktürkoglu a los 53′. Gracias a este resultado, Turquía integrará el Grupo D del Mundial 2026 con el organizador Estados Unidos, Paraguay y Australia.