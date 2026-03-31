Casco de la guerra de Malvinas firmado por Messi. Foto: Captura de video.

“Por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré” marcó a fuego la historia del fútbol argentino con un tema que se cantó en todo el recorrido de la Selección argentina en su camino a la tercera estrella.

Una herida que no cierra en nuestra historia fue parte de una de las alegrías más grandes del pueblo argentino en los últimos años. Y esto quedó reflejado en una emotiva situación que encontró Matías Pelliccioni en La Bombonera, en la previa al duelo con Zambia y a horas de un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas.

El periodista de TyC Sports entrevistó a un joven que tenía, gracias a un coleccionista inglés, el casco de Hernán Hermida, oriundo de Mar del Plata, uno de los héroes de la guerra de 1982.

Sin poder encontrar al dueño de dicho elemento bélico, la idea fue que lo firme, en primer lugar Diego Maradona, y ahora, con el paso del tiempo, Lionel Messi.

44 años de la Guerra de Malvinas Foto: Foto generada con IA

Sin la suerte de contar con la firma del Diez, la viralización del video hizo que la Selección argentina se comunicara y se pudiera concretar el fin de una historia, que se unió más que nunca en el Lusail, aquel 18 de diciembre de 2022.

La idea sigue siendo la misma: encontrar al soldado que defendió a la Patria con este casco. Y el capitán argentino se sumó para que esta historia siga más viva que nunca.

Por Matías Greisert

X: @MatiasGreisert