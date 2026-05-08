Messi sorprendió y habló de su futuro en la previa del Mundial 2026:

Lionel Messi, Selección Argentina vs Zambia. Foto: REUTERS

Lionel Messi volvió a marcar posición sobre su futuro en la antesala del Mundial 2026. El capitán de la Selección Argentina dejó en claro que tiene una fecha límite para retirarse, aunque no está establecida en el calendario: seguirá jugando mientras el cuerpo le responda.

En una entrevista con El Pollo Álvarez, el rosarino explicó que su continuidad no depende de la edad, sino de sus sensaciones dentro de la cancha. El deseo de seguir activo sigue tan firme como en sus comienzos.

“Es mi manera de ser. Me gusta lo que hago, amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más. Soy competitivo, me gusta ganar a todo. Eso es lo que me llevó a ser quien soy”, aseguró. El delantero del Inter Miami insistió en que el motor de su carrera es el amor por la redonda. Remarcó que su vínculo con el fútbol sigue siendo central en su vida y que esa pasión es lo que lo empuja a mantenerse vigente después de más de dos décadas como profesional.

También hizo foco en su mentalidad competitiva, una característica que define su trayectoria. Reconoció que su ambición por ganar fue clave para alcanzar los logros que consiguió a lo largo de su carrera.

Lionel Messi con la Selección Argentina. Foto: NA

La mentalidad competitiva que sostiene a Messi

El capitán argentino admitió que no convive bien con la derrota. Según explicó, esa incomodidad forma parte de su ADN deportivo y fue determinante para construir su carrera en la élite.

En ese sentido, sostuvo que esa exigencia personal sigue vigente. A poco del Mundial, dejó claro que su enfoque no cambió y que su prioridad continúa siendo competir al máximo nivel.

Lionel Messi busca un nuevo récord en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

“Me cuesta perder, no me gusta. Me llevó a conseguir todo lo que conseguí y también me lleva a ser lo que soy”, explicó sobre la clave del éxito en su derrotero futbolístico.

Qué dijo Messi sobre su estado físico antes del Mundial 2026

Messi también relativizó el paso del tiempo y evitó poner la edad como un condicionante: señaló que lo importante es sentirse bien desde lo físico y con la capacidad de rendir dentro del campo de juego.

Mientras esas condiciones estén presentes, aseguró que no piensa en el retiro. Esa postura refuerza la expectativa en torno a su participación y al rol que tendrá en el corto plazo con la Selección. “Me da lo mismo la edad. Mientras yo pueda seguir haciendo lo que me gusta y me sienta capacitado y físicamente bien, para el resto no me preocupa”, concluyó el futbolista.

Los favoritos de Messi para el Mundial 2026

Además de hablar de su futuro, Messi analizó el panorama internacional de cara al torneo. Reconoció que Argentina competirá, pero advirtió que hay selecciones que llegan con un presente más sólido.

Entrenamiento de la Selección Argentina en el predio de Ezeiza. Foto: REUTERS

Entre los equipos destacados mencionó a Francia, a la que ubicó nuevamente como una potencia por la calidad de sus jugadores. También señaló a España y a Brasil, a pesar de que este último atraviesa un momento irregular.

“Sabemos que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor.Hay que ilusionarse como se ilusiona siempre el argentino. Esta Argentina va a competir como siempre”, expresó Messi.

Por último, nombró a Alemania, Inglaterra y Portugal como candidatos habituales que, más allá de los contextos, siempre aparecen en la discusión por el título.

La declaración se da en la previa del Mundial 2026, y envalentona a los hinchas argentinos, que sueñan con seguir viendo a la Pulga unos años más con la camiseta celeste y blanca.

Cuándo comienza el Mundial 2026 y el grupo de la Argentina

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, en la primera edición con 48 selecciones participantes.

Tras el sorteo de la fase de grupos, Argentina integra el Grupo J, donde enfrentará a Argelia, Austria y Jordania. Si bien no encuentra rivales de renombre, algunas estrellas de estos equipos se encuentran jugando en el fútbol europeo.