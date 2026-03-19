44 años de la Guerra de Malvinas Foto: Foto generada con IA

La Guerra de Malvinas continúa siendo una herida abierta en la memoria colectiva de los argentinos. A 44 años del conflicto, entender cuánto duró, cuántas vidas cobró y desde cuándo se la conmemora oficialmente no solo permite honrar a los caídos, sino también dimensionar el impacto histórico, político y humano que dejó esta guerra breve, pero profundamente devastadora.

A continuación, un repaso claro, preciso y documentado sobre los principales datos del conflicto.

Cuántos días duró y cuándo terminó la Guerra de Malvinas

El conflicto comenzó el 2 de abril de 1982, cuando tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas durante la denominada Operación Rosario. Desde ese momento, se inició un enfrentamiento directo entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago.Según datos históricos ampliamente aceptados, la guerra se extendió durante 74 días, finalizando el 14 de junio de 1982, día en que se produjo la rendición argentina en Puerto Argentino.

Diversos medios y organismos coinciden en esta duración: tanto el registro enciclopédico internacional como análisis periodísticos de la época remarcan que la guerra abarcó poco más de dos meses de intensos combates que involucraron fuerzas terrestres, aéreas y navales.

La Guerra de Malvinas. Foto: Román von Eckstein/Pool / Latin

Cuántos soldados murieron en la Guerra de Malvinas

La cifra de caídos es uno de los datos más sensibles del conflicto. La guerra dejó un saldo de 649 soldados argentinos muertos, una cifra corroborada por informes oficiales, crónicas periodísticas e investigaciones históricas.

Las fuentes coinciden en este número: se trata de jóvenes, en su mayoría conscriptos, que combatieron en condiciones extremas, con temperaturas bajo cero, escasez de recursos y un enemigo militarmente superior.A esta cifra se suman 255 militares británicos y 3 civiles isleños, lo que eleva el total de víctimas del conflicto.

El hundimiento del Crucero ARA General Belgrano constituyó uno de los episodios más trágicos, provocando 323 muertes, casi la mitad del total de bajas argentinas.

A 44 años del conflicto, estos números siguen estremeciendo y recordando el altísimo costo humano de la guerra.

Cuándo se comenzó a conmemorar el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas

Aunque la guerra terminó en junio de 1982, la conmemoración oficial llegó años después. El Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas se estableció formalmente con la Ley 25.370, sancionada el 22 de noviembre de 2000, que fijó el 2 de abril como jornada oficial de homenaje.

En 2006, esta fecha fue declarada feriado nacional inamovible, consolidando su importancia dentro del calendario argentino. La elección del día responde al inicio del conflicto, marcado por el desembarco argentino en las islas el 2 de abril de 1982. Diversas crónicas, organismos estatales y medios nacionales subrayan que esta jornada no solo honra a quienes murieron, sino también a los miles de veteranos que sobrevivieron con profundas secuelas físicas y emocionales.

Bandera argentina en Malvinas Foto: Archivo

Un legado que sigue vivo

La Guerra de Malvinas no solo redefinió el panorama político argentino en 1982, sino que también dejó una marca indeleble en la identidad nacional. A 44 años, recordar cuántos días duró, cuántos soldados murieron y desde cuándo se los homenajea oficialmente, es una forma de mantener viva la memoria y reafirmar el compromiso con quienes dieron su vida defendiendo la soberanía del país.