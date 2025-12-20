La decisión de Gustavo Costas que impactó a todo Racing: cuál será el futuro del entrenador en 2026 tras la final perdida con Estudiantes

El director técnico de 62 años es una de las figuras más queridas de Racing de los últimos años y trascendió cuál es la decisión que tomó tras perder la final del Torneo Clausura 2025 ante Estudiantes de La Plata.

Gustavo Costas, entrenador de Racing. Foto: NA/Mariano Sánchez.

Gustavo Costas, entrenador e ídolo de Racing Club de Avellaneda, tomó una importante decisión luego de que su equipo perdiera la final del torneo argentino a manos de Estudiantes de La Plata.

En el fútbol doméstico, tanto hinchas como periodistas y admiradores de este deporte, suelen quejarse por la falta de proyectos a largo plazo ante la necesidad inmediata que tienen los clubes de tener que ganar, o en el caso de un puñado de ellos, de tener que salir campeones.

Gustavo Costas como entrenador de Racing. Foto: NA

La decisión que tomó Racing y Gustavo Costas de cara a su contrato

En el caso de Racing y su vínculo con Gustavo Costas, la institución de Avellaneda quiere construir un proyecto a largo plazo con el entrenador de 62 años y seguirá al frente del primer equipo de Racing durante toda la gestión de Diego Milito como presidente del club, es decir, hasta diciembre 2028.

De hecho, Milito había iniciado las gestiones para extender el vínculo con Costas cuando su equipo perdió en semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo de Brasil, que después acabaría saliendo campeón del certamen continental.

De esta manera, la Academia buscó asegurarse la continuidad de uno de los más queridos técnicos que haya tenido el club, principalmente en los últimos años, un amor que se acrecentó con la obtención de la Copa Sudamericana del año pasado, un logro de varias décadas de sequía en el club.

Gustavo Costas arregló por tres años más con Racing. Foto: EFE.

En aquel momento, Costas agradeció el ofrecimiento de Milito, pero prefirió postergar cualquier tipo de definición para enfocarse de lleno al cierre de la temporada. Una vez concluida esta, el DT cumplió con su palabra y se sentó a negociar su continuidad.

Las negociaciones no estuvieron exentas de dificultades. En un primer momento surgieron diferencias económicas, aunque con el correr de las semanas se lograron acercar posiciones. El acuerdo final contempla una extensión por tres temporadas, lo que permitirá que Costas continúe al frente del equipo hasta el final del mandato de la actual comisión directiva.

El contrato incluirá incrementos salariales anuales y será rubricado formalmente la próxima semana, una vez que el entrenador regrese de sus vacaciones.

El ciclo exitoso de Costas al frente de Racing: sus números

Esta renovación representa una fuerte señal de respaldo a la gestión impulsada por Gustavo Costas y su cuerpo técnico. Es que bajo su conducción volvió a levantar títulos internacionales -la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana- trofeos que el club no tenía.

La obtención de la Sudamericana, el máximo logro de Costas hasta el momento en Racing.

En lo que respecta meramente a lo numérico, Gustavo Costas dirigió 188 partidos a Racing, obtuvo 86 victorias, 37 empates y 65 derrotas.

Un nuevo desafío se le presenta a Costas tras sus vacaciones: retener a varios futbolistas, piezas clave del plantel que ya despertaron el interés de clubes del exterior. Los casos más destacados son los nombres de Facundo Cambeses, Juan Nardoni, Santiago Sosa y Adrián Martínez, la columna vertebral de este Racing de Costas.