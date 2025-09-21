Maratón de Buenos Aires 2025: quién es Habtamu Birlew Denekew, el etíope que ganó la gran carrera

El atleta sorprendió en su debut en los 42k, imponiéndose con un registro de 2 horas, 9 minutos y 24 segundos.

Habtamu Birlew Denekew, el etíope que ganó Maratón de Buenos Aires 2025. Foto: Instagram @maratondebuenosaires

El etíope Habtamu Birlew Denekew se consagró hoy ganador de la Maratón Internacional de Buenos Aires 2025, al imponerse en la prueba de 42 kilómetros con un tiempo de 2 horas, 9 minutos y 24 segundos, en lo que fue su debut oficial en esta distancia.

El podio de la élite masculina fue completado por los keniatas Esphond Cheruiyot, segundo con 2h09m46s, y Dickson Kiptoo, tercero con 2h15m06s.

Habtamu Birlew Denekew, el etíope que ganó Maratón de Buenos Aires 2025. Foto: NA.

En la categoría femenina, la victoria también quedó en manos de Etiopía, ya que Elfinesh Demise Amare fue la ganadora con un registro de 2h28m12s, escoltada por sus compatriotas Maritu Ketema Gutema (2h28m54s) y Alemitu Tariku Olana (2h29m07s).

Entre los sudamericanos, los argentinos ocuparon los primeros lugares: Joaquín Emanuel Arbe finalizó sexto en la general con 2h19m21s, seguido por David Rodríguez y Ezequiel Chavarría.

Elfinesh Demise Amare es la ganadora de del Maratón Buenos Aires. Foto: Instagram @maratondebuenosaires

Entre las sudamericanas, las tres primeras posiciones fueron argentinas: Luján Urrutia (2h42m50s,) Anahí Castaño (2h43m16s) y Agustina Chretien (2h48m38s).

Quién es Habtamu Birlew Denekew, el etiope que ganó la Maratón Internacional de Buenos Aires

Habtamu Birlew Denekew es un atleta de fondo nacido en Etiopía, país reconocido mundialmente por producir a algunos de los mejores corredores de larga distancia. Se formó en la tradición etíope del atletismo, donde el entrenamiento en altura y la disciplina diaria son parte fundamental del desarrollo deportivo.

Con apenas unos años de experiencia en competencias internacionales, comenzó a destacarse en carreras de medio fondo y medias maratones en Europa, consolidando su proyección como uno de los nuevos talentos de la élite africana.

Habtamu Birlew Denekew, el etíope Maratón de Buenos Aires 2025. Foto: Instagram @maratondebuenosaires

Pero ahora, dio un salto clave en su carrera al ganar la Maratón Internacional de Buenos Aires, logrando un tiempo de 2 horas, 9 minutos y 24 segundos en su debut en los 42 kilómetros. Antes ya había demostrado condiciones al quedarse con la Media Maratón Internacional Ciudad de Elche, en España, en 2022.

Su triunfo en Argentina lo posiciona como un maratonista en ascenso, con potencial de seguir creciendo en el circuito mundial y de inscribirse en la lista de etíopes que dejaron huella en las grandes competencias de fondo.

Maratón de Buenos Aires, un evento que reúne runners de todo el mundo

Más de 15.000 corredores participaron este domingo 21 de septiembre en una edición récord que partió y finalizó en la intersección de Figueroa Alcorta y Dorrego, en Palermo.

El recorrido de 42.195 metros, certificado por la World Athletics, atravesó los principales barrios y puntos turísticos de la ciudad.

Desde Palermo, los corredores pasaron por Núñez, Recoleta, Retiro, el Microcentro, La Boca, Puerto Madero y la Reserva Ecológica antes de regresar al punto de partida. Monumentos como el Obelisco, el Teatro Colón y la Plaza de Mayo formaron parte del trayecto.

Los corredores pasaron por Casa Rosada. Foto: X @MinDefensa_Ar

La organización dispuso un sistema de largada progresiva mediante corrales, puestos de hidratación con bebidas y alimentos, pacers para marcar ritmos y una amplia cobertura médica y de seguridad.

Más de 270 personas entre voluntarios y personal sanitario trabajaron durante la jornada, con ambulancias, motos de emergencia, drones de vigilancia y hospitales en alerta.

El evento, transmitido en streaming y seguido en tiempo real por la clasificación online, reafirmó el lugar de Buenos Aires como capital del atletismo sudamericano.

La ceremonia de premiación distinguió a los podios generales, a los mejores sudamericanos y a los atletas argentinos destacados, además de reconocer a corredores con discapacidad. Todos los que completaron la distancia recibieron la medalla finisher.