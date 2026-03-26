Candela Cerrone, la argentina que ganó una maratón en las Islas Malvinas Foto: Prensa.

Si completar una maratón de 42 kilómetros ya es una experiencia cargada de adrenalina, hacerlo en las Islas Malvinas lleva la emoción a otro nivel. Candela Cerrone, profesora de Educación Física, entrenadora de Runner Fox Pinamar y atleta, no solo aceptó ese desafío, sino que lo superó: ganó la Maratón de Malvinas y dejó a la Argentina en lo más alto. Pero más allá del resultado deportivo, lo que vivió —y transmitió— fue mucho más profundo.

Para Cerrone, correr en las islas tuvo un significado que excedió lo físico. Así lo expresó tras la competencia, en un testimonio que rápidamente se viralizó: “Correr en Malvinas fue mucho más que una carrera para mí. Desde el primer momento sentí que estaba en un lugar con mucha historia, mucho dolor, mucho a recordar y valorar”.

Candela Cerrone, la argentina que ganó una maratón en las Islas Malvinas Foto: Prensa.

Durante el recorrido, la atleta intentó sostener la concentración para poder avanzar: “Mientras corría, trataba de no pensar tanto en lo que pasó ahí, en los que quedaron, en los que no volvieron. No quería pensar eso en cada paso porque tenía un peso muy difícil para seguir corriendo”.

Sin embargo, al cruzar la meta, todo cambió: “Cuando llegué, sentí ese triunfo que no era solo mío. Se lo dediqué a los caídos, a los veteranos, a los que estuvieron allí. Yo hice mi mayor esfuerzo para que se escuche a Argentina en nuestras islas”.

Candela Cerrone, la argentina que ganó una maratón en las Islas Malvinas Foto: Prensa.

No la dejaron usar la bandera argentina: correr en las Islas Malvinas sin la celeste y blanca

La experiencia estuvo atravesada por una mezcla intensa de sentimientos: orgullo, respeto, tristeza y emoción a lo largo de toda la competencia. “No pude llevar la bandera ni portar nuestros colores, pero los sentí en el aire, en nuestro suelo, en cada rincón”, expresó la atleta, a quien no se le permitió competir con símbolos celestes y blancos. “Fue una mezcla muy fuerte de sentimientos. Fue una experiencia que me marcó para siempre”.

La Maratón de Malvinas no solo implica una carga simbólica, sino también física. El clima y el terreno representan un desafío en sí mismo. “La carrera es dura por el clima, mucho viento, no hay reparo y tiene algo de altimetría. Pero lo más difícil fue contener la emoción durante el recorrido”, explicó. “Cuando me avisaron que faltaban 200 metros, solté todo. Ahí salieron todas las emociones”.

Candela Cerrone, la argentina que ganó una maratón en las Islas Malvinas. Video Instagram @cande.cerrone

“A medida que el video se fue viralizando, nosotros no sabíamos lo que estaba ocurriendo en el continente con semejante repercusión. Pero evidentemente ellos sí, porque empezó todo el malestar de los isleños y del gobernador”, relató Cerrone. Según contó, esa situación tuvo consecuencias directas en la difusión de su logro: “No me publicaron en el diario como ganadora ni dijeron de dónde era. Solo mencionaron mi nombre como ‘experimentada maratonista’ y no hubo fotos, cuando sí hubo de todos los corredores”.

La atleta también denunció que su visibilidad fue limitada tras la competencia: “Hubo una nota que no salió, que me censuraron, sí le llegó al gobernador. Después me vino a reprochar eso”. En ese contexto, explicó que recibió cuestionamientos por su mensaje tras cruzar la meta: “Me dijo que yo era bienvenida a correr maratones y a hacer actividades deportivas en la isla, pero no a hacer política. Yo le contesté que no hacía política, y él me dijo que sí, que yo estaba diciendo que estaba corriendo sobre suelo argentino, cuando para ellos el suelo es inglés”.

Candela Cerrone, la argentina que ganó una maratón en las Islas Malvinas Foto: Prensa.

A pesar de las tensiones, Cerrone sostiene que su objetivo se cumplió con creces: “Yo quería que se escuche a Argentina en el podio, en las islas. Y fue mucho más de lo que esperaba”. Y concluyó con un mensaje claro: “Gracias a la repercusión, se sigue hablando de Malvinas, de la memoria y de las nuevas generaciones”.

Quién es Candela Cerrone, la argentina que reivindica a las Islas Malvinas desde el deporte

Cerrone tiene 48 años, corre desde los 15 y construyó una sólida trayectoria dentro del atletismo. Es profesora de Educación Física y entrenadora de Runner Fox Pinamar, y el running atraviesa todos los aspectos de su vida. “Corro desde los 15 años y en los últimos años pasó a ser uno de mis motores principales, en lo personal, en lo profesional y también en lo familiar”, contó.

En marzo de 2026, alcanzó un logro histórico al ganar la Stanley Marathon en las Islas Malvinas con un tiempo de 3h 14m 30s, una victoria que dedicó a los caídos y a los veteranos de guerra.

Candela Cerrone, la argentina que ganó una maratón en las Islas Malvinas Foto: Prensa.

A lo largo de su carrera, obtuvo resultados destacados, como el triunfo en la Maratón de Mar del Plata en 2022 y el segundo puesto en la general de Rosario. Sin embargo, asegura que lo vivido en Malvinas fue incomparable: “Nada va a ser como esto, no desde lo deportivo sino desde la emocionalidad”.

Puerto Argentino, el escenario donde se desarrolla la Stanley Marathon que ganó una argentina en 2026

Puerto Argentino —denominado Stanley por el Reino Unido— es la capital de las Islas Malvinas y el escenario donde cada año se corre la Stanley Marathon, la competencia que en 2026 ganó una atleta argentina. Fundada en 2005 y certificada desde 2006 por la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de Distancia, es considerada la maratón más austral del mundo. Su nombre y denominación forman parte de la histórica disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, lo que le suma una carga simbólica particular a cada edición.

Candela Cerrone, la argentina que ganó una maratón en las Islas Malvinas Foto: Prensa.

La carrera es reconocida por su exigencia: el clima cambiante, los fuertes vientos y la geografía abierta del archipiélago la convierten en un verdadero desafío incluso para corredores experimentados. Participan alrededor de 50 atletas locales e internacionales, y el recorrido atraviesa el centro de la ciudad e incluye sectores cercanos al aeropuerto, ubicado al noreste. A lo largo de los años, también han sido parte competidores argentinos, entre ellos excombatientes de la Guerra de Malvinas, lo que refuerza el carácter emotivo y significativo de esta prueba.