Selección de Irán. Foto: via REUTERS

La guerra en Medio Oriente protagonizada por Irán, Israel y Estados Unidos no sólo repercute en las relaciones internacionales y en la economía global, sino que también afecta al Mundial 2026, que podría perder una selección a menos de 100 días de su inicio.

El ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, afirmó que retirará a su selección de la Copa del Mundo a jugarse en EEUU, Canadá y México. “Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar”, afirmó el funcionario -según la agencia DPA-, haciendo referencia a la reciente muerte del Líder Supremo Ali Jamenei tras bombardeos estadounidenses.

Si hasta el momento en el que se publicó esta nota la FIFA no hizo oficial la decisión de Irán, esta no sería la primera vez que una selección ya clasificada se niega a participar de un Mundial.

Irán se niega a jugar el Mundial 2026. Video: Canal 26

Las selecciones que se bajaron de un Mundial

Italia, Japón y otros países en 1930

El primer Mundial se jugó en Uruguay y se planificó para 16 selecciones, pero la logística de la época hizo que varios de los invitados se nieguen a participar. Por ejemplo, Japón declinó su invitación por el extenso viaje.

Lo mismo pasó con varias selecciones europeas que, con Italia a la cabeza, se negaron a cruzar el océano a modo de protesta por no haber sido seleccionados como sede del torneo.

Uruguay en 1934

Para el segundo Mundial de la historia, Uruguay no quiso defender el título en Italia a modo de protesta por la decisión de la “Azzurra” en el torneo anterior.

El plantel de Uruguay que salió campeón del Mundial 1930. Foto: Wikimedia Commons

Argentina, Uruguay y México en 1938

Argentina se bajó del Mundial Francia 1938 como protesta contra los organizadores, ya que no cumplieron con su palabra de disputar los campeonatos alternativamente entre Sudamérica y Europa. Uruguay y México se sumaron a la medida en solidaridad con la “Albiceleste”.

Argentina, Francia, Turquía, India y Escocia en 1950

Brasil 1950 fue uno de los Mundiales con más bajas: Francia, Turquía e India se negaron a participar por las dificultades económicas que significaba el extenso viaje hasta Sudamérica. Además, esta última mantenía desacuerdos con la FIFA por la prohibición de jugar descalzos.

Por su parte, los dirigentes de Escocia prometieron que solo viajarían si eran campeones del British Home Championship, pero terminaron segundos y decidieron bajarse pese a estar clasificados.

En tanto, Argentina no formó parte principalmente por dos motivos. Por un lado, un amistoso ante los brasileños en 1946 terminó en una lamentable batalla campal y con las relaciones entre países rotas.

Mundial Brasil 1950. Foto: Wikimedia Commons

Por otro lado, la huelga de jugadores de 1948 provocó que muchos futbolistas argentinos tuvieran que partir a Colombia, dejando al fútbol nacional muy debilitado.

Países africanos en 1966

Para Inglaterra 1966 se produjo un boicot masivo de las selecciones africanas contra la FIFA, ya que para clasificar tenían que jugar el Repechaje debido a que no contaban directos como sí lo tenían UEFA, Conmebol y Concacaf.

Colombia en 1986

El último antecedente de una selección que clasificó pero decidió no participar de un Mundial fue Colombia en México 1986.

El país cafetero iba a ser el anfitrión de la Copa del Mundo, pero como no poseía la infraestructura requerida por la FIFA, se bajó de la organización y por ende a su clasificación automática. Lamentablemente, no lograría superar las eliminatorias.