La Liga oficializó el cronograma de la fecha 9 del Torneo Apertura
Corresponde a los partidos que debieron postergarse a raíz de la medida de fuerza que afectó al fútbol argentino a comienzos de marzo.
La Liga Profesional de Fútbol oficializó el cronograma de la novena jornada del Torneo Apertura, una fecha decisiva en la que se definirán los últimos equipos que avanzarán a los playoffs.
Originalmente, estos encuentros estaban previstos para disputarse a comienzos de marzo, pero debieron reprogramarse tras la suspensión generada por el paro en el fútbol argentino, en medio de las tensiones por presuntas irregularidades fiscales y el conflicto entre la Asociación del Fútbol Argentino y el Gobierno nacional.
La actividad comenzará el sábado, en la que será una más que intensa jornada ya que se llevarán a cabo seis partidos.
Los partidos del próximo sábado del torneo local
En el primero de estos enfrentamientos, Barracas Central recibirá a Banfield a partir de las 14 con el objetivo de asegurarse la clasificación a los playoffs.
Sin embargo, el plato fuerte de la jornada será a las 18:45, cuando San Lorenzo juegue en su estadio ante Independiente en un duelo mano a mano para avanzar a la próxima instancia.
Los partidos del domingo del torneo local
El domingo también será un día clave, ya que a las 16 se llevarán a cabo cuatro partidos en simultáneo (Racing - Huracán, Rosario Central - Tigre, Gimnasia La Plata - Instituto de Córdoba y Belgrano de Córdoba - Sarmiento) en los que se definirán a los últimos clasificados de la Zona B para los playoffs.
Los partidos del lunes y cierre de la fecha
Finalmente, la actividad concluirá el lunes con los siguientes tres partidos: Gimnasia de Mendoza - Defensa y Justicia a las 17, Vélez - Newell´s a las 19:15 y Estudiantes de Río Cuarto - Instituto de Córdoba a las 21:30.
Los equipos de la Zona A que ya están clasificados a los playoffs son Estudiantes de La Plata, Boca, Vélez, Talleres de Córdoba y Lanús, mientras que los de la Zona B son Independiente Rivadavia de Mendoza, River, Argentinos Juniors, Rosario Central, Belgrano de Córdoba y Gimnasia y Esgrima La Plata.
El cronograma y horarios de la novena fecha del Torneo Apertura
Sábado 2/5:
- Barracas Central - Banfield a las 14
- Lanús - Deportivo Riestra a las 14:30
- Central Córdoba (SdE) - Boca a las 16:15
- San Lorenzo - Independiente a las 18:45
- Unión de Santa Fe - Talleres de Córdoba a las 18:45
- Platense - Estudiantes de La Plata a las 21:15
Domingo 3/5:
- Aldosivi de Mar del Plata - Independiente Rivadavia de Mendoza a las 13:30
- Rosario Central - Tigre a las 16
- Racing - Huracán a las 16
- Gimnasia y Esgrima (LP) - Argentinos Juniors a las 16
- Belgrano de Córdoba - Sarmiento a las 16
- River - Atlético Tucumán a las 18:30
Lunes 4/5:
- Gimnasia de Mendoza - Defensa y Justicia a las 17
- Vélez - Newell´s a las 19:15
- Estudiantes de Río Cuarto - Instituto de Córdoba a las 21:30