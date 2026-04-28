Se juega la fecha que define los clasificados a los playoff. Foto: ligaprofesional.ar

La Liga Profesional de Fútbol oficializó el cronograma de la novena jornada del Torneo Apertura, una fecha decisiva en la que se definirán los últimos equipos que avanzarán a los playoffs.

Originalmente, estos encuentros estaban previstos para disputarse a comienzos de marzo, pero debieron reprogramarse tras la suspensión generada por el paro en el fútbol argentino, en medio de las tensiones por presuntas irregularidades fiscales y el conflicto entre la Asociación del Fútbol Argentino y el Gobierno nacional.

La actividad comenzará el sábado, en la que será una más que intensa jornada ya que se llevarán a cabo seis partidos.

Los partidos del próximo sábado del torneo local

En el primero de estos enfrentamientos, Barracas Central recibirá a Banfield a partir de las 14 con el objetivo de asegurarse la clasificación a los playoffs.

Sin embargo, el plato fuerte de la jornada será a las 18:45, cuando San Lorenzo juegue en su estadio ante Independiente en un duelo mano a mano para avanzar a la próxima instancia.

San Lorenzo vs. Independiente se juegan el todo por clasificar. Foto: NA/Juan Foglia.

Los partidos del domingo del torneo local

El domingo también será un día clave, ya que a las 16 se llevarán a cabo cuatro partidos en simultáneo (Racing - Huracán, Rosario Central - Tigre, Gimnasia La Plata - Instituto de Córdoba y Belgrano de Córdoba - Sarmiento) en los que se definirán a los últimos clasificados de la Zona B para los playoffs.

Racing necesita una victoria para entrar a los playoff. Foto: EFE

Los partidos del lunes y cierre de la fecha

Finalmente, la actividad concluirá el lunes con los siguientes tres partidos: Gimnasia de Mendoza - Defensa y Justicia a las 17, Vélez - Newell´s a las 19:15 y Estudiantes de Río Cuarto - Instituto de Córdoba a las 21:30.

Los equipos de la Zona A que ya están clasificados a los playoffs son Estudiantes de La Plata, Boca, Vélez, Talleres de Córdoba y Lanús, mientras que los de la Zona B son Independiente Rivadavia de Mendoza, River, Argentinos Juniors, Rosario Central, Belgrano de Córdoba y Gimnasia y Esgrima La Plata.

El cronograma y horarios de la novena fecha del Torneo Apertura

Sábado 2/5:

Barracas Central - Banfield a las 14

Lanús - Deportivo Riestra a las 14:30

Central Córdoba (SdE) - Boca a las 16:15

San Lorenzo - Independiente a las 18:45

Unión de Santa Fe - Talleres de Córdoba a las 18:45

Platense - Estudiantes de La Plata a las 21:15

Domingo 3/5:

Aldosivi de Mar del Plata - Independiente Rivadavia de Mendoza a las 13:30

Rosario Central - Tigre a las 16

Racing - Huracán a las 16

Gimnasia y Esgrima (LP) - Argentinos Juniors a las 16

Belgrano de Córdoba - Sarmiento a las 16

River - Atlético Tucumán a las 18:30

Lunes 4/5: