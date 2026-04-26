Las mayores convocatorias de la historia de Buenos Aires:

Buenos Aires fue, una y otra vez, el escenario de concentraciones históricas que atravesaron generaciones y emociones colectivas Foto: Foto generada con IA Canal 26

Buenos Aires es una ciudad acostumbrada a latir al ritmo de las multitudes. Desde celebraciones deportivas hasta hitos políticos, pasando por despedidas cargadas de emoción y eventos culturales únicos, la capital argentina fue escenario de algunas de las concentraciones más impresionantes de la historia contemporánea. Estas convocatorias no solo marcaron récords de asistencia, sino que también definieron momentos clave de la identidad colectiva del país.

A continuación, un recorrido histórico por las mayores convocatorias ocurridas en Buenos Aires, ordenadas de menor a mayor, que explican por qué la ciudad se convierte, cada tanto, en el epicentro emocional de millones.

10. Diego Maradona en la Casa Rosada (30 de junio de 1986) – 110.000 personas

Maradona celebrando la segunda estrella Foto: Wikipedia

Tras consagrarse campeón del mundo en México 86, Diego Armando Maradona fue recibido como un héroe nacional. La Plaza de Mayo se colmó de hinchas que celebraron al capitán de la Selección Argentina. Fue una de las primeras grandes demostraciones del fenómeno popular que Maradona generó en vida.

9. Padre Guilherme y la misa electrónica (18 de abril de 2026) – 150.000 personas

El sacerdote portugués desembarcó en Buenos Aires para brindar un megashow que reunió a miles de personas. Foto: EFE

En un cruce inédito entre fe y música electrónica, el sacerdote portugués Padre Guilherme protagonizó una misa electrónica multitudinaria que reunió a miles de jóvenes. El evento marcó un antes y un después en la forma de vivir la espiritualidad en espacios públicos y se convirtió en tendencia global.

8. Soda Stereo en el Obelisco (14 de diciembre de 1991) – 350.000 personas

Show histórico de la banda liderada por Cerati Foto: Wikipedia

El show gratuito de Soda Stereo fue histórico. Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti hicieron vibrar el corazón de la ciudad con un recital que consolidó al rock nacional como fenómeno masivo.

7. Road Show de Franco Colapinto (26 de abril de 2026) – más de 500.000 personas

Exhibición de Franco Colapinto en Palermo, Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

El joven piloto argentino Franco Colapinto protagonizó una convocatoria récord para el automovilismo nacional. Su road show por el centro porteño reunió a medio millón de personas y confirmó su estatus de ídolo popular y símbolo de una nueva generación.

6. Juan Pablo II en Domingo de Ramos (12 de abril de 1987) – más de un millón de personas

Histórica misa del papa Foto: Wikipedia

La visita del papa Juan Pablo II convocó a una multitud histórica. La misa de Domingo de Ramos fue uno de los eventos religiosos más grandes jamás realizados en el país.

5. Velorio de Juan Domingo Perón (2 de julio de 1974) – más de un millón

Velorio de Perón en el 74 Foto: Wikipedia

La despedida al tres veces presidente argentino fue masiva y cargada de tensión política y dolor popular. Durante días, multitudes desfilaron para rendirle homenaje.

4. Despedida de Diego Maradona (26 de noviembre de 2020) – más de un millón

Despedida de Maradona 20

La muerte de Maradona paralizó al país. La Casa Rosada volvió a ser escenario de una de las despedidas más conmovedoras de la historia argentina.

3. Raúl Alfonsín y el retorno de la democracia (26 de octubre de 1983) – más de 1,5 millones

Retorno de la democracia Foto: Wikipedia

El acto de cierre de campaña de Raúl Alfonsín simbolizó el fin de la dictadura militar. La Plaza de Mayo explotó de esperanza y marcó el inicio de una nueva etapa democrática.

2. Desfile del Bicentenario (25 de mayo de 2010) – 2 millones

Desfile del bicentenario en 2010 Foto: Wikipedia

El festejo por los 200 años de la Revolución de Mayo fue una celebración plural, cultural y federal que reunió a millones a lo largo de la Avenida 9 de Julio.

1. La tercera estrella: Argentina campeón del mundo (18 de diciembre de 2022) – entre 4 y 5 millones

Festejos en el Obelisco por la obtención de la Copa del Mundo. Foto: REUTERS

La consagración de la Selección Argentina en Qatar 2022 derivó en la mayor convocatoria popular de la historia del país. Millones colmaron Buenos Aires para celebrar la tercera estrella mundialista.

Estas convocatorias demuestran que Buenos Aires no solo es una ciudad: es un escenario emocional donde la historia, el deporte, la política y la cultura se viven en masa. Cada multitud cuenta una parte de quiénes somos.