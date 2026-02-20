Franco Colapinto, Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi. Foto: Instagram

Se acerca el inicio de las temporadas de las principales categorías de automovilismo del mundo. Este año hay una grata novedad para Argentina, ya que habrá representantes del país en Fórmula 1 (Franco Colapinto), Fórmula 2 (Nicolás Varrone) y Fórmula 3 (Mattia Colnaghi). El debut se acerca, por lo que es importante conocer los horarios.

Lo cierto es que el Gran Premio de Australia comenzará el calendario oficial. Al igual que en otras nueve carreras, será una de las que habrá actividad de las tres categorías que tendrán argentinos. Incluso habrá un guiño con respecto a los horarios.

Franco Colapinto, Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi. Foto: X @F1.

Habitualmente, el cronograma marca que la F1 corre por la mañana, mientras que la F2 y F3 tienen horarios durante la madrugada de Argentina. Esta vez, la diferencia horario con Australia será una buena noticia.

Entre el jueves 5 de marzo y el domingo 8 de marzo, habrá distintas actividades para seguir la actuación de Mattia Colnaghi, Nicolás Varrone y Franco Colapinto en el inicio de sus respectivas temporadas.

El circuito del Gran Premio de Australia. Foto: F1

Además de Australia, las carreras que compartirán Colapinto, Varrone y Colnaghi serán Bahrein, Mónaco, Barcelona, Austria, Gran Bretaña, Bélgica, Hungría, Monza y Madrid.

Gran Premio de Australia de Fórmula 3: días y horarios de Mattia Colnaghi

Jueves 5 de marzo

Entrenamientos libres F3: 18:50 a 19:35.

Viernes 6 de marzo

Sesión de clasificación F3 : 00:00 a 00:30.

Carrera al Sprint F3: 21:15.

Sábado 7 de marzo

Carrera F3: 18:50.

Gran Premio de Australia de Fórmula 2: días y horarios de Nicolás Varrone

Jueves 5 de marzo

Entrenamientos libres F2: 20:00 a 20:45.

Viernes 6 de marzo

Sesión de clasificación F2: 00:55 a 01:25.

Sábado 7 de marzo

Carrera al Sprint F2 : 00:10.

Carrera F2: 21:25.

Gran Premio de Australia de Fórmula 1: días y horarios de Franco Colapinto

Jueves 5 de marzo

Entrenamientos libres F1: 22:30 a 23:30.

Viernes 6 de marzo

Entrenamientos libres F1 : 02:00 a 03:00.

Entrenamientos libres F1: 22:30 a 23:30.

Sábado 7 de marzo

Clasificación F1: 02:00 a 03:00.

Domingo 8 de marzo