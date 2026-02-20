Colapinto, Varrone y Colnaghi ponen primera en el Gran Premio de Australia: días y horarios de la F1, F2 y F3
Los tres representantes argentinos coincidirán entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo en lo que será la primera fecha de sus categorías. Todos los detalles, en la nota.
Se acerca el inicio de las temporadas de las principales categorías de automovilismo del mundo. Este año hay una grata novedad para Argentina, ya que habrá representantes del país en Fórmula 1 (Franco Colapinto), Fórmula 2 (Nicolás Varrone) y Fórmula 3 (Mattia Colnaghi). El debut se acerca, por lo que es importante conocer los horarios.
Lo cierto es que el Gran Premio de Australia comenzará el calendario oficial. Al igual que en otras nueve carreras, será una de las que habrá actividad de las tres categorías que tendrán argentinos. Incluso habrá un guiño con respecto a los horarios.
Habitualmente, el cronograma marca que la F1 corre por la mañana, mientras que la F2 y F3 tienen horarios durante la madrugada de Argentina. Esta vez, la diferencia horario con Australia será una buena noticia.
Entre el jueves 5 de marzo y el domingo 8 de marzo, habrá distintas actividades para seguir la actuación de Mattia Colnaghi, Nicolás Varrone y Franco Colapinto en el inicio de sus respectivas temporadas.
Además de Australia, las carreras que compartirán Colapinto, Varrone y Colnaghi serán Bahrein, Mónaco, Barcelona, Austria, Gran Bretaña, Bélgica, Hungría, Monza y Madrid.
Gran Premio de Australia de Fórmula 3: días y horarios de Mattia Colnaghi
Jueves 5 de marzo
- Entrenamientos libres F3: 18:50 a 19:35.
Viernes 6 de marzo
- Sesión de clasificación F3: 00:00 a 00:30.
- Carrera al Sprint F3: 21:15.
Sábado 7 de marzo
- Carrera F3: 18:50.
Gran Premio de Australia de Fórmula 2: días y horarios de Nicolás Varrone
Jueves 5 de marzo
- Entrenamientos libres F2: 20:00 a 20:45.
Viernes 6 de marzo
- Sesión de clasificación F2: 00:55 a 01:25.
Sábado 7 de marzo
- Carrera al Sprint F2: 00:10.
- Carrera F2: 21:25.
Gran Premio de Australia de Fórmula 1: días y horarios de Franco Colapinto
Jueves 5 de marzo
- Entrenamientos libres F1: 22:30 a 23:30.
Viernes 6 de marzo
- Entrenamientos libres F1: 02:00 a 03:00.
- Entrenamientos libres F1: 22:30 a 23:30.
Sábado 7 de marzo
- Clasificación F1: 02:00 a 03:00.
Domingo 8 de marzo
- Carrera F1: 01:00.