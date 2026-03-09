Cuándo vuelven a correr Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi en Fórmula 2 y Fórmula 3 tras su debut en el GP de Australia
Ambos pilotos dejaron sensaciones positivas en sus primeras presentaciones. Varrone llegó a estar puntero en la carrera principal, mientras que Colnaghi finalizó décimo y sumó su primer punto en la tercera máxima categoría del automovilismo. Agendá las fechas.
Los pilotos argentinos Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi completaron este fin de semana sus respectivos debuts en la Fórmula 2 y la Fórmula 3 durante el Gran Premio de Australia, dejando sensaciones positivas en sus primeras presentaciones dentro de las categorías formativas rumbo a la Fórmula 1.
Varrone, quien compite para la escudería neerlandesa Van Amersfoort Racing, tuvo un inicio complicado en la carrera sprint tras sufrir un despiste en la primera vuelta que lo relegó al 21° puesto.
Sin embargo, en la carrera principal mostró un rendimiento competitivo: largó desde el 19° lugar y llegó a liderar durante varias vueltas gracias a una estrategia alternativa. Finalmente, el desgaste de los neumáticos y una sanción lo hicieron caer hasta el 17° puesto en la clasificación final.
Por su parte, Colnaghi, quien compite con MP Motorsport, atravesó una sprint difícil en la que terminó 30°. No obstante, logró recuperarse durante el resto del fin de semana: se destacó en la clasificación al obtener el 6° puesto de largada y en la carrera principal finalizó 10°, resultado que le permitió sumar su primer punto en la categoría.
La actividad para ambas divisiones continuará con el Gran Premio de Bahréin, programado entre el 10 y 12 de abril en el Circuito Internacional de Sakhir, donde se realizaron las últimas pruebas de pretemporada de la F1. El trazado tiene una extensión de 5,412 kilómetros y cuenta con 15 curvas.
Luego de esa cita, el calendario de ambos pilotos tomará caminos distintos: Varrone volverá a competir apenas una semana más tarde en el Gran Premio de Arabia Saudita, mientras que Colnaghi deberá esperar hasta principios de junio para su próxima participación en el Gran Premio de Mónaco, uno de los más prestigiosos de la temporada.
Las fechas de las 10 carreras que compartirán Colapinto, Varrone y Colnaghi en 2026
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo
- Gran Premio de Bahréin: domingo 12 de abril
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio
- Gran Premio de Monza: domingo 6 de septiembre
- Gran Premio de Madrid: domingo 13 de septiembre
Los 22 pilotos que corren en la Fórmula 2 durante 2026
- Invicta Racing: Rafael Camara y Joshua Durksen.
- Hitech GP: Ritomo Miyata y Colton Herta.
- Campos Racing: Noel León y Nikola Tsolov.
- Lucas Oil Dams: Dino Beganovic y Roman Bilinski.
- MP Motorsport: Gabriele Mini y Oliver Goethe.
- Prema: Sebastián Montoya y Mari Boya.
- Rodin Motorsport: Martinius Stenshorne y Alexander Dunne.
- Art Grand Prix: Kush Maini y Tasanapol Inthraphuvasak.
- AIX Racing: Emerson Fittipaldi Jr. y Cian Shields.
- Van Amersfoort Racing: Nicolás Varrone y Rafael Villagómez.
- Trident: Laurens van Hoepen y John Bennett.