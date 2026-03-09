Mattia Colnaghi (izquierda) y Nicolás Varrone (derecha), pilotos argentinos de F3 y F2, respectivamente. Foto: X @Formula2 @Formula3

Los pilotos argentinos Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi completaron este fin de semana sus respectivos debuts en la Fórmula 2 y la Fórmula 3 durante el Gran Premio de Australia, dejando sensaciones positivas en sus primeras presentaciones dentro de las categorías formativas rumbo a la Fórmula 1.

Varrone, quien compite para la escudería neerlandesa Van Amersfoort Racing, tuvo un inicio complicado en la carrera sprint tras sufrir un despiste en la primera vuelta que lo relegó al 21° puesto.

Nicolás Varrone llegó a estar puntero en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 2. Foto: X @Formula2

Sin embargo, en la carrera principal mostró un rendimiento competitivo: largó desde el 19° lugar y llegó a liderar durante varias vueltas gracias a una estrategia alternativa. Finalmente, el desgaste de los neumáticos y una sanción lo hicieron caer hasta el 17° puesto en la clasificación final.

Por su parte, Colnaghi, quien compite con MP Motorsport, atravesó una sprint difícil en la que terminó 30°. No obstante, logró recuperarse durante el resto del fin de semana: se destacó en la clasificación al obtener el 6° puesto de largada y en la carrera principal finalizó 10°, resultado que le permitió sumar su primer punto en la categoría.

Mattia Colnaghi (monoplaza 7) terminó décimo en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 3. Foto: X @Formula3

La actividad para ambas divisiones continuará con el Gran Premio de Bahréin, programado entre el 10 y 12 de abril en el Circuito Internacional de Sakhir, donde se realizaron las últimas pruebas de pretemporada de la F1. El trazado tiene una extensión de 5,412 kilómetros y cuenta con 15 curvas.

Luego de esa cita, el calendario de ambos pilotos tomará caminos distintos: Varrone volverá a competir apenas una semana más tarde en el Gran Premio de Arabia Saudita, mientras que Colnaghi deberá esperar hasta principios de junio para su próxima participación en el Gran Premio de Mónaco, uno de los más prestigiosos de la temporada.

Las fechas de las 10 carreras que compartirán Colapinto, Varrone y Colnaghi en 2026

Franco Colapinto, Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi. Foto: X @F1.

Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo Gran Premio de Bahréin: domingo 12 de abril Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio Gran Premio de Monza: domingo 6 de septiembre Gran Premio de Madrid: domingo 13 de septiembre

Los 22 pilotos que corren en la Fórmula 2 durante 2026