Luciano Martínez, el argentino elegido por Porsche para la Supercup y su programa de jóvenes talentos. Foto: Instagram lmartinezracing

El automovilismo argentino suma una nueva historia de proyección internacional. A los 22 años, Luciano Martínez fue confirmado por Ombra Racing para disputar la temporada completa 2026 de la Porsche Mobil 1 Supercup, uno de los certámenes monomarca más exigentes del mundo y con el atractivo de compartir escenario con la Fórmula 1 en los principales Grandes Premios europeos.

Luciano Martínez fue confirmado por Ombra Racing para disputar la temporada de la Porsche Mobil 1 Supercup. Foto: Instagram lmartinezracing

El joven de Canning, que ya había tenido un primer contacto con la categoría en 2025 como piloto invitado en un programa parcial, ahora dará el salto definitivo como titular de la escudería italiana. Su debut está previsto entre el 4 y 7 de junio en el Gran Premio de Mónaco, punto de partida de un calendario que también incluye Barcelona, Austria, Países Bajos, Bélgica, Hungría e Italia, completando ocho fechas de alto nivel competitivo.

Un argentino más en la élite del automovilismo europeo

La presencia de Martínez en la Supercup amplía la representación argentina en el ecosistema de la Fórmula 1, donde también dirán presente Franco Colapinto, Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi, en distintas categorías formativas. En ese contexto, su desembarco no solo refuerza la presencia nacional en Europa, sino que también consolida una nueva camada de pilotos que buscan abrirse camino en la escena internacional.

Qué es el Porsche Motorsport Junior Programme y por qué potencia la carrera de Luciano Martínez

Como parte de su crecimiento, Martínez fue seleccionado para integrar el Porsche Motorsport Junior Programme, un exclusivo programa global de desarrollo que la marca alemana reserva para jóvenes talentos con proyección. Para la temporada 2026, apenas ocho pilotos fueron elegidos, un dato que dimensiona la magnitud del logro para el argentino.

Para la temporada 2026, apenas ocho pilotos fueron elegidos, un dato que dimensiona la magnitud de Luciano Martínez. Foto: Instagram lmartinezracing

“Estoy muy feliz de anunciar finalmente mi participación en toda la temporada de la Supercup. Representar a Argentina en un escenario tan importante y formar parte del Porsche Motorsport Junior Programme es un sueño hecho realidad. Afrontaremos este desafío de la mejor manera posible y será un año lleno de aprendizaje”, expresó el piloto.

Doble competencia en Europa: Luciano Martínez correrá la Porsche Supercup y la Carrera Cup Italia 2026

El calendario de Martínez no se limitará a la Supercup. También tiene confirmada su participación en la Porsche Carrera Cup Italia, campeonato que en 2026 celebra su 20° aniversario y que representa una de las competencias monomarca más tradicionales del continente.

El torneo contará con seis fechas, cada una con dos carreras por fin de semana, y se desarrollará entre fines de abril y octubre. El recorrido incluirá circuitos emblemáticos como Monza, Imola y Mugello, trazados históricos que fueron escenario de grandes capítulos del automovilismo mundial.

Luciano Martínez también tiene confirmada su participación en la Porsche Carrera Cup Italia, campeonato que en 2026. Foto: Instagram lmartinezracing

Desde Ombra Racing destacaron la continuidad del vínculo con el argentino: “Estamos orgullosos de continuar nuestro camino junto a Luciano Martínez mientras nos preparamos para la nueva temporada. Su crecimiento durante el último año, combinado con la mentalidad que aporta al trabajo con el equipo, nos entusiasma para seguir construyendo sobre los avances logrados hasta ahora”.

Con un programa deportivo exigente, respaldo internacional y presencia en dos campeonatos clave, Luciano Martínez se posiciona como uno de los nombres a seguir del automovilismo argentino en 2026, en una temporada que puede marcar un punto de inflexión en su carrera rumbo a los niveles más altos del automovilismo mundial.

El calendario completo de la Copa Porsche 2026