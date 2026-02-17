Nicolás Varrone sorprendió en el día 1 de los test de pretemporada de la Fórmula 2:

Nicolás Varrone a bordo del monoplaza de la escudería Van Amersfoort Racing de Fórmula 3. Foto: X @Formula2

El piloto argentino Nicolás Varrone fue noticia este martes en el día 1 de los test de pretemporada de la Fórmula 2 en el circuito español de Cataluña, donde registró el segundo mejor tiempo de la jornada detrás del mexicano Noel León, quien representa a la escudería Campos Racing.

Varrone, que este año correrá para el equipo neerlandés Van Amersfoort Racing, marcó un increíble tiempo de 1:25.058, mientras que León brilló con una vuelta de 1:24.370 para ser el piloto más rápido del día. El podio de tiempos lo completó el paraguayo Joshua Duerksen (1:25.274).

Los test de pretemporada de la Fórmula 3 en el circuito de Barcelona. Foto: X @Formula2

El compañero del piloto argentino en Van Amersfoort Racing, el mexicano Rafael Villagómez, quedó más de un segundo por detrás con un tiempo de 1:26.251. Villagómez comenzará su tercera temporada en F2: en 2024 finalizó vigésimo cuarto y en 2025 terminó décimo cuarto con VAR.

El más veloz de la jornada matutina fue el noruego Martinius Stenshorne (Rodin Motorsport) con un registro de 1:25.437, por delante de su compañero de equipo: el irlandés Alex Dunne (1:25.452), quien será piloto de desarrollo en Alpine, la escudería de Franco Colapinto en Fórmula 1.

Nicolás Varrone, piloto de Van Amersfoort Racing de Fórmula 3. Foto: X @Formula2

“Acá estamos terminando el primer día en Barcelona. Fue un día muy positivo. Agradecerle a la gante que está mandando mensajes de apoyos y aliento. Estoy muy agradecido, trabajamos mucho a la mañana”, expresó Varrone, en una entrevista con el canal oficial de F2.

Y describió: “La primera vez en este circuito con un auto de estas características, así que todo nuevo. Trabajamos un poco en adaptarme a mí mismo, probando la nueva butaca, chequeando todas las cosas que parece que a veces se pasan por alto, pero son recontra importantes”.

“Probamos con el compuesto duro por la mañana y la tarde. Buscando el balance con detalles. A lo último, con la goma blanda que pusimos al final pudimos hacer una muy buena vuelta. Muy contento. Es súper positivo”, concluyó Varrone, quien sorprendió en su primer día de F2.

Los 22 pilotos que correrán en la Fórmula 2 durante 2026

Nicolás Varrone competirá en Fórmula 2 para Van Amersfoort Racing. Foto: X @VARmotorsport

Invicta Racing : Rafael Camara y Joshua Durksen.

Hitech GP : Ritomo Miyata y Colton Herta.

Campos Racing : Noel León y Nikola Tsolov.

Lucas Oil Dams : Dino Beganovic y Roman Bilinski.

MP Motorsport : Gabriele Mini y Oliver Goethe.

Prema : Sebastián Montoya y Mari Boya.

Rodin Motorsport : Martinius Stenshorne y Alexander Dunne.

Art Grand Prix : Kush Maini y Tasanapol Inthraphuvasak.

AIX Racing : Emerson Fittipaldi Jr. y Cian Shields.

Van Amersfoort Racing : Nicolás Varrone y Rafael Villagómez.

Trident: Laurens van Hoepen y John Bennett.

El calendario de Nicolás Varrone en la Fórmula 2