Se lesionó Cristiano Ronaldo en el Al Nassr. Foto: REUTERS

Las alarmas se encendieron este martes en la Selección de Portugal: a pocos meses del Mundial 2026, el Al Nassr de Arabia Saudita confirmó que Cristiano Ronaldo está lesionado.

El equipo de Arabia Saudita confirmó que CR7 sufrió una lesión en el tendón de la corva de una de sus rodillas. Se estima que en la izquierda, aunque el parte médico del club no lo especificó.

Cristiano debió ser reemplazado en el último partido de la Liga Árabe ante el Al-Fayha en el tramo final del encuentro, que acabó con victoria para los suyos por 3-1.

Tras el duelo, el entrenador del equipo, el también portugués Jorge Jesús, explicó que Ronaldo sintió “fatiga muscular” y decidió sacarlo de la cancha por precaución.

“Sintió fatiga muscular. Después de ponernos en ventaja, no quise tomar riesgos y decidí reemplazarlo. El personal médico lo evaluará. Pero lo que sintió fue sólo fatiga muscular”, señaló el DT.

Ahora, los servicios médicos del club confirmaron una lesión en el tendón de la corva, aunque el luso ya se encuentra en fase de rehabilitación. “El jugador ya inició la rehabilitación y será evaluado su regreso conforme pasen los días”, explicó el Al Nassr en su cuenta en la red social X.

¿Cristiano Ronaldo puede perderse el Mundial 2026?

A sus 41 años, Ronaldo está a 35 goles de alcanzar la deseada cifra de los 1.000. Su presencia con la Selección portuguesa se daba por segura de cara al Mundial 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

Ahora, su evolución marcará su disponibilidad con el Al Nassr y con Portugal en los próximos días, ya que el club árabe no especificó los tiempos de recuperación de su máxima estrella.

Por su parte, desde tierras portuguesas confían en que CR7 estará plenamente recuperado para viajar a Estados Unidos a mitad de año.

Cabe recordar que Cristiano sufre una lesión crónica en el tendón de su rodilla izquierda desde el año 2014, pero el Al Nassr no especificó en esta ocasión si el daño se dio en la rodilla derecha o izquierda. De ser en esta última, el problema podría ser aún mayor.