Colecciones de Panini del Mundial 2026. Foto: Reuters/Canal26

El álbum de figuritas del Mundial es un clásico entre las diferentes generaciones. A pocos meses del comienzo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Panini confirmó la salida de una colección que verá la luz antes que la de los sobres de figuritas.

La empresa italiana publicó en sus redes sociales una novedad, que resultará exclusiva para los fanáticos del fútbol y coleccionistas. Se trata de las cartas Adrenalyn XL, otra de la línea de productos habituales de la firma.

No es el álbum de figuritas: la otra colección de Panini del Mundial 2026

Colección exclusiva de cartas del Mundial 2026 de Panini. Foto: Panini

Esta colección es publicada por Panini desde Sudáfrica 2010 y representa otra pieza clave en el año mundialista. En este caso, habrá una edición especial que estará disponible antes que el icónico álbum de figuritas.

La publicación indica que el próximo lunes 9 de febrero saldrá a la venta una edición limitada de esta colección, bajo el término de “Caja Deluxe”. En un guiño al año, solo se venderán 2.026 cajas que estarán numeradas, con la posibilidad de adquirirlas desde cualquier lugar del mundo.

El paquete del que se conoce el precio incluye “las 630 cards de la colección, incluyendo los Balones de Oro y las ultrarraras cards Momentum”. También está incluido el álbum coleccionador, que contiene hojas con folios para colocar las cartas del Mundial 2026.

Colección exclusiva de cartas del Mundial 2026 de Panini. Foto: Panini

En horario de Argentina, la caja exclusiva saldrá a la venta el próximo lunes 9 de febrero a las 12. Desde Panini no comunicaron el precio, aunque se entiende que se comercializará en euros.

Cuándo sale el álbum de figuritas del Mundial 2026

Lo cierto es que Panini todavía no confirmó una fecha exacta de la salida del álbum y los paquetes de figuritas. Sin embargo, los antecedentes pueden ayudar a calcular cuándo estarán en los kioscos y punto de venta habituales.

Tanto en Brasil 2014 como en Rusia 2018, la salida a la venta se dio durante la segunda quincena de marzo, unos tres meses antes de que comience el Mundial. Este dato podría ayudar a calcular la fecha de salida para Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Álbum de figuritas del Mundial 2026. Foto: Panini

La referencia de Qatar 2022 no sirve, ya que se disputó entre noviembre y diciembre, por lo que hubo otras fechas. Sin embargo, también se respetó la tendencia de los tres meses previos, ya que estuvieron disponibles desde agosto.

Cuánto costará llenar el álbum del Mundial 2026

Teniendo en cuenta que cada sobre tiene 7 figuritas y el álbum se completa con 980 unidades, se necesitará comprar un mínimo de 140 sobres para completar, aunque es una cantidad imposible: hay que sumar las siempre molestas repetidas, que pueden elevar aún más los costos y hacer más tediosa la experiencia.

Un interrogante, y que resulta clave para calcular los costos, es el precio que tendrá cada paquete, así como también el álbum que lanzará Panini. Una referencia se puede tomar en la última publicación del deporte de la firma en el país: Fútbol Argentino 2025, que se publicó a finales de agosto.

Panini anunció el álbum de figuritas del Mundial 2026. Foto: Canal 26

Posibles precios de las figuritas de Estados Unidos, México y Canadá 2026

En la colección mencionada, cada paquete salía $1250 y el álbum $7500. Sin embargo, hay que tomar dos variantes nuevas: los sobres traerán más unidades, además de que el libro tendrá muchas más páginas, ya que se llenaba con 400 menos: 567.

El aumento en la cantidad de figuritas por paquete puede llevar a un monto de entre $1750 y $2000 cada uno, mientras que el álbum puede tocar los $10000. Tomando estos valores, para completar la colección del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 se necesitará entre $245000 y $280000, más el monto que cueste el libro, sin contar las repetidas. En este contexto, la suerte jugará un papel fundamental.