Dos afortunados podrán cenar y dormir en el estadio de River Plate. Foto: Airbnb

Inaugurado en 1938 y ubicado en el barrio porteño de Núñez, el hoy llamado estadio Mâs Monumental es el más grande de Sudamérica, con una capacidad superior a los 84.000 espectadores. Casa del Club Atlético River Plate, es uno de los escenarios futbolísticos más reconocidos del mundo y un emblema de la cultura deportiva argentina.

Por primera vez abrirá sus puertas a los fans para que vivan momentos exclusivos que podrán reservarse únicamente a través de la plataforma de alquileres temporarios Airbnb: dos personas pasarán la noche en un espacio especialmente diseñado para la ocasión y, junto a otros 11 fans, tendrán la oportunidad única de participar en una tanda de penales junto a Gonzalo Montiel.

Dos afortunados podrán cenar y dormir en el estadio de River Plate. Foto: Airbnb

Todos los invitados realizarán un recorrido por las zonas exclusivas del estadio -vestuarios, túnel y cancha-, sitios en los que han estado los grandes jugadores de la historia y también músicos de rock consagrados. Además, participarán en una tanda de penales junto a su anfitrión y disfrutarán de una cena con vistas a la cancha.

Fútbol y mas fútbol

Este anuncio se da en un contexto en el que el fútbol continúa marcando las tendencias de viaje a nivel global. Datos de Airbnb revelan que el 65 % de las fechas y destinos más buscados en la plataforma están vinculados a grandes eventos. En la Argentina, casi el 80 % de los viajeros afirma que asistiría a un evento durante su viaje, siendo el fútbol una de las opciones más demandadas. Esta experiencia refleja esa pasión y ofrece a los fanáticos de todo el mundo una forma única de conectar con uno de los escenarios más emblemáticos del país, al tiempo que se fomenta el turismo local.

Dos afortunados podrán cenar y dormir en el estadio de River Plate. Foto: Airbnb

Al respecto Montiel expresó: “El fútbol ha marcado mi vida y es un honor tener la oportunidad de abrir las puertas a los fanáticos y compartir con ellos lo que hace que este deporte sea tan especial. Este es un estadio que significa mucho para nuestra Selección; se trata de celebrar los momentos, las historias y la pasión que nos une a todos los que amamos al fútbol”.

Cómo será la experiencia en River

Sobre la experiencia de penales habrá:

Recorrido por zonas exclusivas : ingresando por la entrada de jugadores y visitando los vestuarios, el túnel y la cancha; el recorrido estará acompañado por relatos de interés sobre la historia del fútbol argentino.

Momento de penales con Gonzalo Montiel: entrarán a la cancha junto al futbolista para conocer de cerca sus secretos al ejecutar penales y tener la oportunidad de realizar un tiro propio desde el punto penal.

Dos afortunados podrán cenar y dormir en el estadio de River Plate. Foto: Airbnb

Cena con vista al campo : disfrutarán de lo mejor de la gastronomía argentina junto al resto de los invitados.

Sobre la estadía nocturna en el Mâs Monumental para dos huéspedes: tras colgar los botines, dos personas se convertirán en los primeros fanáticos en la historia en dormir dentro del estadio, en un espacio privado diseñado especialmente en un palco.

Despertar frente al campo de juego: comenzarán la mañana con una vista privilegiada de la cancha.

El ritual del mate: disfrutarán de una degustación de mate acompañada de delicias locales.

La estadía nocturna monumental y la experiencia, que incluye todo el recorrido y los penales, podrán solicitarse de manera independiente a partir del 15 de mayo de 2026 a las 8 horas a través de airbnb.com/monumentalsleepover (para dormir) y airbnb.com/monumentalexperience, respectivamente y de forma gratuita. En la web también se podrán consultar Términos y Condiciones completos.

Dos afortunados podrán cenar y dormir en el estadio de River Plate. Foto: Airbnb

Los cupos se asignarán por estricto orden de solicitud. Se encuentra disponible una única opción para una estadía de una noche (del 29 al 30 de mayo de 2026), que podrá reservarse sin costo para un invitado y un acompañante de su elección.

Con respecto a la Experiencia, se podrá solicitar la reserva de forma gratuita a partir de la misma fecha y el mecanismo de selección será el mismo. Se encuentran disponibles once cupos para la experiencia del 29 de mayo de 2026, los cuales podrán reservarse sin costo.

Dos afortunados podrán cenar y dormir en el estadio de River Plate. Foto: Airbnb

Esta iniciativa de Airbnb es parte de sus Experiencias, diseñadas exclusivamente para la plataforma. Y está relacionada con que el fútbol continúa impulsando el turismo a nivel global. El 65 % de las fechas y destinos más buscados en esta plataforma están vinculados a grandes eventos. En la Argentina, donde el 80 % de los viajeros afirma que asistiría a un evento deportivo durante su viaje, el fútbol se mantiene como uno de los principales motores de la demanda de viajes.