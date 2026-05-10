River Plate Vs San Lorenzo Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan River Plate vs. San Lorenzo, por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Domingo, 10/05/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio River Camp, ubicado en Ezeiza.

¿Por dónde ver en vivo River Plate vs. San Lorenzo, por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre River Plate y San Lorenzo se podrá ver en directo por ESPN Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de River Plate vs. San Lorenzo, por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Zunino, Sebastián, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre River Plate y San Lorenzo válido por Torneo Apertura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio River Camp de Ezeiza.