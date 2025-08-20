Protestas y reclamos salariales: la crisis económica que sufre Vassalli, histórica fábrica de cosechadoras

La crisis golpea a unos 300 trabajadores. La protesta comenzó con asambleas y continuó con cortes intermitentes de la ruta, sumados a concentraciones fijas fente a la planta.

Protestas por la fábrica Vassalli. Foto: X

Trabajadores de Vassalli, la histórica planta de cosechadoras de Firmat, atraviesan una dura situación ante la crisis económica que sufre la planta.

Los empleados reclaman el pago de los salarios de julio y el aguinaldo, además de una parte de junio, que a mediados de agosto aún no fue abonada.

Protesta frente a la planta Vassalli en Firmat Foto: Gentileza Bichos de Campo

La protesta comenzó con asambleas y continuó con cortes intermitentes de la ruta, sumados a concentraciones permanentes frente a la planta.

La empresa argumenta que necesita completar la fabricación de varias cosechadoras para obtener liquidez y saldar la deuda salarial.

Empresa Vassalli. Foto: Empresa Vassalli

Incluso ofreció transferir “algo de dinero” a cuentas virtuales, dado que muchos empleados tienen embargadas sus cuentas bancarias o deudas con tarjetas.

Vassalli no solo es la principal fuente de empleo industrial en Firmat, sino que también es parte de la identidad de la ciudad y de la historia de la mecanización agrícola argentina.