Quebró Aires del Sur, la fabricante de aires acondicionados de las marcas Electra y Fedders. Foto: X @ElEconomista_

La crisis que atraviesa la industria electrónica y de electrodomésticos en Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo. La Justicia decretó la quiebra de Aires del Sur (ADS), la empresa dedicada a la fabricación de equipos de climatización de las marcas Electra y Fedders, luego de que la propia firma solicitara el recurso judicial tras fracasar su intento de sostener la continuidad productiva.

La decisión fue tomada por el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N°1 del Distrito Judicial Norte de Tierra del Fuego y quedó formalizada este martes a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial. Según consta en el expediente, “la quiebra fue pedida por el propio deudor”, luego de que la compañía reconociera la imposibilidad de revertir su deterioro financiero.

Crisis financiera en Aires del Sur: por qué quebró la fabricante de Electra y Fedders

La empresa había cambiado de manos el año pasado en una operación que pasó casi inadvertida en el mercado. El nuevo directorio, integrado por capitales nacionales e israelíes y asumido a fines de 2025, presentó en febrero el pedido judicial a través de su abogado, Roberto Ángel Ceretti.

En la presentación, la compañía argumentó que arrastraba una “estructura económica y financiera profundamente deteriorada”, atribuida a un modelo de financiamiento comercial deficitario y agravado por las condiciones macroeconómicas desde fines de 2023.

La empresa había cambiado de manos el año pasado en una operación que pasó casi inadvertida en el mercado. Foto: Agencia de Noticias FARCO

La firma aseguró que ingresó en un estado de cesación de pagos y que no logró acceder a alternativas de financiamiento que le permitieran continuar operando. El escrito judicial detalló que el esquema de negocios se apoyaba en la preventa de equipos, la obtención de cheques diferidos y su posterior descuento financiero para adquirir insumos importados destinados a la producción.

“El costo financiero del sistema superaba el margen operativo del negocio, generando pérdidas que acumulaban inviabilidad y quebrantos”, sostuvo la empresa ante la Justicia.

Planta paralizada en Río Grande y más de 150 trabajadores afectados

La situación se agravó durante el verano. En enero, ADS otorgó vacaciones a todo el personal y, al finalizar ese mes, la planta ubicada en Río Grande dejó de operar y no volvió a abrir sus puertas.

El cierre afectó a más de 150 trabajadores, que el 28 de febrero ocuparon la fábrica en reclamo de respuestas sobre su futuro laboral y el pago de salarios.

El cierre afectó a más de 150 trabajadores, que el 28 de febrero ocuparon la fábrica en reclamo de respuestas. Foto: X @ElEconomista_

La planta había sido inaugurada en 2008 sobre un predio de 15.000 metros cuadrados y llegó a convertirse en una de las referencias del sector de climatización en la isla. Allí, se fabricaban aires acondicionados residenciales y comerciales, ventiladores y extractores, con una capacidad de producción de hasta 100.000 unidades anuales.

En su mejor momento, la compañía llegó a emplear a 450 personas y abastecía a más de 100 superficies comerciales de consumo masivo, además de contar con una red de 50 distribuidores especializados.

El antecedente del concurso preventivo y la caída de la industria fueguina

No es la primera vez que ADS enfrenta una situación crítica. En 2019, la empresa ya había ingresado en concurso preventivo ante el mismo juzgado, con el mismo juez y síndico intervinientes. En aquella oportunidad, el proceso avanzó y terminó homologado.

Sin embargo, fuentes del sector aseguran que la compañía nunca logró recomponerse completamente desde entonces. Primero sufrió el impacto de la pandemia y luego la fuerte caída del consumo interno, especialmente en bienes durables.

Aires del Sur ya había ingresado en concurso preventivo ante el mismo juzgado, mismo juez y síndico intervinientes. Foto: Infobae

En 2021, la empresa había anunciado una inversión de $200 millones destinada a renovar equipamiento e infraestructura, con el objetivo de aumentar 50% la producción propia y para terceros. El plan contemplaba alcanzar las 150.000 unidades anuales, aunque el contexto económico terminó frenando esa expansión.

Crisis industrial en Tierra del Fuego: preocupación por más despidos en el sector

La quiebra de ADS se suma a un escenario complejo para el entramado industrial fueguino. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) viene advirtiendo sobre la pérdida de puestos de trabajo en la provincia por la crisis que enfrentan distintas fabricantes del sector.

En este contexto, el caso de Aires del Sur se suma a otras reestructuraciones más recientes, como la de Peabody y Whirlpool, que decidió reemplazar parte de su producción local por la importación de lavarropas desde Brasil.