La histórica láctea La Suipachense Foto: La Suipachense

Después de meses de incertidumbre, una postal repetida en varias industrias argentinas empieza a cambiar de color en Suipacha. La histórica láctea La Suipachense, que había quedado paralizada y en quiebra, tiene ahora un camino concreto para volver a producir: su planta será alquilada a un tercero que se hará cargo de reactivar la operación de manera gradual.

Lo más importante

Estuvo cerrada cerca de 9 meses tras una crisis que terminó en quiebra .

El parate dejó alrededor de 140 trabajadores sin empleo y derivó en un acampe sostenido frente a la planta.

La salida inmediata llega vía alquiler de la fábrica a un nuevo operador (hubo varios interesados).

La vuelta sería gradual, con una primera etapa de 25 a 30 reincorporaciones y reinicio condicionado a habilitaciones y adecuación técnica.

Un anuncio esperado frente al acampe

El dato no se conoció en una oficina, sino en el lugar donde se sostuvo el conflicto: frente al ingreso de la planta. Allí se comunicó que la reactivación avanzará mediante un esquema de gestión por alquiler, con participación de autoridades locales y acompañamiento sindical.

La Suipachense Foto: redes

Según lo informado, el acuerdo permitiría empezar a recuperar actividad industrial y empleo en una localidad donde la cadena láctea tiene peso propio. No significa un regreso pleno de un día para el otro: la estrategia apunta a reencender la operación por etapas, sostener estándares de calidad y cumplir con trámites antes de procesar leche nuevamente.

Cómo se llegó a la quiebra: el golpe que frenó la cuenca local

La Suipachense, operada bajo la razón social Lácteos Conosur S.A., venía arrastrando tensiones financieras y gremiales, hasta que la situación se volvió irreversible. A fines de 2025, un juzgado de Mercedes decretó la quiebra, con medidas típicas del proceso: inhibición general de bienes, clausura del establecimiento e incautación de documentación, además de disposiciones sobre la administración.

La crisis tuvo consecuencias inmediatas: una planta que prácticamente dejó de procesar materia prima y que, en el tramo final, llegó a sufrir cortes de servicios esenciales por falta de pago, profundizando el freno total de la producción.

Por qué el alquiler aparece como “salvavidas”

En compañías quebradas, arrancar de cero suele ser inviable por tiempos judiciales, capital de trabajo y logística. Por eso, el modelo de alquiler a un tercero se usa como puente: permite poner a funcionar equipos y recuperar parte de la cadena (empleo, proveedores, transporte) sin esperar a que se resuelva todo el expediente. En este caso, se habló de varios interesados y de una negociación que finalmente prosperó con uno de ellos.

La Suipachense. Foto: Google Maps.

La hoja de ruta incluye habilitaciones ante organismos de control y un acondicionamiento técnico para asegurar parámetros de inocuidad y calidad. Eso explica por qué la reactivación no será inmediata, sino dentro de los próximos meses.

Empleo: lo que vuelve ahora y lo que queda pendiente

El reinicio proyectado contempla una dotación inicial de 25 a 30 puestos, un primer paso que está lejos de los niveles previos al cierre, pero que podría abrir la puerta a nuevas reincorporaciones si la planta logra estabilidad operativa y mercado.

Para Suipacha, el dato no es menor: la planta y su marca tuvieron relevancia productiva durante décadas y su parálisis impactó de forma directa en familias, comercios y actores de la economía local.

Un sector que alterna repuntes y presión por costos/stock

La reactivación también ocurre en un marco lácteo sensible, con consumo y rentabilidad bajo tensión. Reportes sectoriales citados por medios nacionales mostraron variaciones en ventas hacia fines de 2025 y un escenario donde los stocks y la dinámica de precios condicionan a industrias y tambos.

Conclusión: La Suipachense no “vuelve” como una película con final cerrado: vuelve como un proceso. Pero en un país donde muchas fábricas quedan en pausa indefinida, la reactivación es una señal concreta de movimiento y de posibilidad real para recuperar producción y empleo.