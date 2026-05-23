"Marcha por la dignidad" para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Foto: EFE.

Miles de personas se movilizaron este sábado en Madrid para exigir la renuncia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y reclamar la convocatoria anticipada de elecciones generales. La denominada “marcha por la dignidad” recorrió el trayecto entre la plaza de Colón y el Arco de Moncloa, en una jornada atravesada por fuertes críticas al Ejecutivo, consignas antiinmigración y la presencia de dirigentes de la derecha y la ultraderecha española.

Vista general a su paso por Moncloa de la "Marcha por la Dignidad" para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Foto: EFE.

La manifestación fue organizada por Sociedad Civil Española, una plataforma integrada por más de 150 asociaciones. Según datos de la Delegación del Gobierno en Madrid, unas 40.000 personas participaron en la protesta, aunque los organizadores elevaron la cifra hasta los 120.000 asistentes.

Con banderas españolas y pancartas contra el Gobierno, los manifestantes reclamaron la salida de Sánchez y lanzaron duras acusaciones contra el oficialismo. Entre los carteles podían leerse frases como “Disolución de la mafia sanchista”, mientras que durante la movilización también se escucharon consignas contra la inmigración.

El empresario y comisionista por la compra de mascarillas en el caso Ábalos, Víctor de Aldama se hace fotos con algunos seguidores al paso de la manifestación "Marcha por la Dignidad". Foto: EFE.

Marcha contra Pedro Sánchez y contra la inmigración

“No es inmigración, es una invasión” y “Reemigración si no comen jamón” fueron algunas de las frases coreadas durante el recorrido, en una protesta donde también hubo insultos dirigidos al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La tensión alcanzó incluso a los medios de comunicación. Algunos grupos increparon a periodistas y equipos televisivos presentes en la cobertura de la marcha, especialmente a trabajadores de la televisión pública española, al grito de “¡Prensa española, manipuladora!”.

Policía Nacional protege la sede del PSOE en Madrid frente a las protestas contra Pedro Sánchez. Video: EFE.

La protesta contó con la presencia de dirigentes del Partido Popular y de Vox. Entre ellos estuvo el líder de Vox, Santiago Abascal, quien calificó al Gobierno de Sánchez como “una mafia corrupta” y acusó al Ejecutivo de “promover una invasión migratoria”.

Abascal marchó junto a otros dirigentes del partido detrás de una pancarta con el lema “Echar a Sánchez también es una prioridad nacional”. Durante declaraciones a la prensa, sostuvo que el presidente español intenta “perpetuarse en el poder” y retrasar la convocatoria de elecciones generales.

La movilización también estuvo marcada por el rechazo de Vox a la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno y vigente desde abril. El partido ultraderechista había solicitado junto a otras organizaciones la suspensión cautelar de la medida ante el Tribunal Supremo, aunque el pedido fue rechazado en las últimas horas.

"Marcha por la Dignidad" para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Foto: EFE.

Entre los asistentes también apareció el empresario Víctor de Aldama, investigado en el denominado caso de las mascarillas junto a José Luis Ábalos y Koldo García. Asimismo, participó el eurodiputado Alvise Pérez, referente de la agrupación Se Acabó la Fiesta.

Por parte del Partido Popular asistieron distintos diputados y senadores encabezados por la portavoz en el Senado, Alicia García, quien aseguró que el objetivo de la movilización era “sacar a España de la ciénaga de la corrupción”.

Protestas en Madrid contra Pedro Sánchez. Foto: EFE.

Antes del inicio de la marcha, Abascal también anunció que Vox presentó ante la Audiencia Nacional un pedido de prisión provisional para el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Además, reclamó que Sánchez y los ministros involucrados en el rescate de la aerolínea Plus Ultra declaren como testigos en la investigación judicial.

La protesta terminó con momentos de tensión cerca del Palacio de la Moncloa. Varias decenas de manifestantes intentaron acercarse a la sede del Gobierno para continuar allí la concentración, lo que obligó a la Policía Nacional a desplegar refuerzos y bloquear el avance de los grupos más exaltados.

En medio de los incidentes, algunos participantes llegaron a cortar uno de los carriles de la autovía A-6, mientras las fuerzas de seguridad trabajaban para restablecer la circulación y evitar que la protesta avanzara hacia la residencia oficial del presidente del Gobierno.