Chubut: el gobernador Ignacio Torres intimó a una pesquera de EEUU para que abandone una planta de esa provincia

El gobernador chubutense intimó a Red Chamber a que deje el predio que ocupa desde 2015. Además, exige que pague por supuestos cánones adeudados por $2.500 millones.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut. Foto: NA

Chubut intimó a la compañía pesquera Red Chamber de Estados Unidos que deje la planta en la que opera desde 2015 y que pague por supuestos cánones adeudados $2.500 millones.

La decisión de Ignacio Torres se produjo luego de varios meses de negociación para incluir una adenda en el contrato inicial de 2015, cuando Red Chamber se hizo cargo de la quebrada Alpesca con 600 trabajadores que habían quedado a la intemperie.

Buque de Red Chamber Foto: X

El 5 de septiembre, el gobernador chubutense firmó un decreto para rescindir directamente ese contrato.

Ignacio Torres explicó que la empresa ocupa un predio que pertenece a la Provincia ya que lo expropió cuando quebró Alpesca, que nunca pagó el canon ni cumplió con sus inversiones.

Ignacio Torres Foto: NA

“Hay una auditoría que avala nuestra decisión y además no puede decirse que es una compañía de Estados Unidos. Le han puesto el nombre y le venden a Red Chamber, pero no es estadounidense, no tiene vinculación legal acreditada con Red Chamber Company de Estados Unidos, como ya expliqué en la embajada y a la AmCham”, señaló al diario Clarin.