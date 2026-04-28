Hoy en Rawson se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 36 - 60 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.1 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.

Mañana se esperan 16° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 17°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Rawson.