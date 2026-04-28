Pronóstico en Rawson: cómo estará el tiempo hoy, 28 de abril de 2026
Hoy en Rawson se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 90% 2.1 mm (0 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
Si vivís en Rawson o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 5° para este 28 de abril de 2026.
Pronóstico para hoy en Rawson
Hoy en Rawson se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 16°.
Viento: 36 - 60 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.1 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 16° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 17°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Rawson.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|–
|Puesta del sol
|–
|Horas de luz
|NaNh NaNm
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|–
Radar meteorológico – Rawson
¿Cómo estará el tiempo hoy en Rawson?
Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en Rawson indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 5° y una máxima de 16°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Rawson?
El sol sale hoy en Rawson a las – y se pone a las –, dando aproximadamente – de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Rawson?
El índice UV máximo esperado para hoy en Rawson es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Rawson?
El pronóstico para hoy en Rawson indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 2.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Rawson?
Para este 28 de abril de 2026, los vientos en Rawson soplarán a una velocidad de 36 - 60 km/h.
Ubicación de Rawson
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|07:00
|6°
|3°
|Oeste 15 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|5°
|3°
|Oeste 15 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|6°
|3°
|Noroeste 15 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|8°
|6°
|Noroeste 15 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|11°
|11°
|Noroeste 13 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|13°
|13°
|Noroeste 16 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|14°
|14°
|Norte 22 - 37 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|15°
|15°
|Norte 23 - 39 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|15°
|15°
|Norte 24 - 40 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|16°
|16°
|Norte 24 - 42 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|15°
|15°
|Norte 21 - 39 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|13°
|13°
|Norte 21 - 35 km/h
|90% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|19:00
|12°
|12°
|Norte 23 - 37 km/h
|90% 1.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|20:00
|12°
|12°
|Norte 27 - 42 km/h
|80% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|21:00
|13°
|13°
|Norte 27 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|13°
|13°
|Noroeste 27 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|14°
|14°
|Noroeste 36 - 59 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|14°
|14°
|Oeste 32 - 58 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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