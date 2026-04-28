Canal 26
Por Canal 26
martes, 28 de abril de 2026, 10:00
Laberinto Chubut - Turismo
Laberinto Chubut - Turismo

Si vivís en Rawson o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Rawson

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 15 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
15°
Viento
Norte 21 - 39 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Noroeste 27 - 45 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Rawson se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 36 - 60 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 16° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Rawson.

Máxima: 16°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luzNaNh NaNm
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Rawson

¿Cómo estará el tiempo hoy en Rawson?

Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en Rawson indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Rawson?

El sol sale hoy en Rawson a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Rawson?

El índice UV máximo esperado para hoy en Rawson es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Rawson?

El pronóstico para hoy en Rawson indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 2.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Rawson?

Para este 28 de abril de 2026, los vientos en Rawson soplarán a una velocidad de 36 - 60 km/h.

Ubicación de Rawson

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
07:00 Oeste 15 - 24 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 15 - 24 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 15 - 25 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noroeste 15 - 25 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Noroeste 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Noroeste 16 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Norte 22 - 37 km/h 0% Cubierto
14:00 15° 15° Norte 23 - 39 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 15° Norte 24 - 40 km/h 0% Cubierto
16:00 16° 16° Norte 24 - 42 km/h 0% Cubierto
17:00 15° 15° Norte 21 - 39 km/h 0% Cubierto
18:00 13° 13° Norte 21 - 35 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 12° 12° Norte 23 - 37 km/h 90% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 12° 12° Norte 27 - 42 km/h 80% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Norte 27 - 45 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Noroeste 27 - 45 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Noroeste 36 - 59 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Oeste 32 - 58 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.