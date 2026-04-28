Avistaje en el "Yellow Submarine". Foto: captura video Instagram.com/yellowsubmarinearg

De junio a diciembre, el Golfo Nuevo, en la provincia de Chubut, se transforma en el escenario privilegiado para el avistaje de la ballena franca austral.

Con una población estimada de más de 1.100 ejemplares por temporada, Puerto Pirámides (el único centro urbano del Área Natural Protegida Península Valdés) se consolida como uno de los puntos más importantes del mundo para observar a estos imponentes cetáceos.

Avistaje de ballenas en Chubut: tarifas del avistaje y del ingreso al área protegida

Los precios en abril 2026 para el avistaje embarcado tradicional, según la web oficial Southern Spirit, en temporada baja (15 de junio al 31 de agosto) cuestan $150.000 para adultos y $75.000 para menores de entre 4 y 12 años.

Experiencia en "Yellow Submarine". Video: Instagram/yellowsubmarinearg

En temporada alta (de septiembre a diciembre), ascienden a $195.000 y $97.500 respectivamente. Los menores de 3 años no abonan.

Para quienes buscan una experiencia más inmersiva, la excursión "Yellow Submarine" permite observar a las ballenas bajo el agua. En temporada baja, cuesta $225.000 para adultos y $112.500 para menores, y en temporada alta, $292.500 y $146.250.

Tarifas excursión "Yellow Submarine" en Chubut. Foto: Yellow Submarine Argentina

El ingreso al Área Natural Protegida Península Valdés tiene un valor de $7.500 para residentes chubutenses y $15.000 para turistas nacionales.

Para extranjeros, la tarifa asciende a $45.000. Niños menores de 6 años, jubilados, personas con discapacidad y excombatientes de Malvinas ingresan sin cargo.

Cómo llegar a Puerto Pirámides desde Rawson

Para viajar desde Rawson hasta Puerto Pirámides hay algunas opciones:

En auto (la más rápida):

La distancia es de aproximadamente 170 kilómetros y el viaje dura unas 2 horas. Recorrido:

Salir de Rawson hacia Trelew por la Ruta Provincial 7 Tomar la Ruta Nacional 3 hacia el norte Empalmar con la Ruta Provincial 2, que ingresa a la Península Valdés Continuar hasta Puerto Pirámides Es la alternativa más cómoda si querés moverte con libertad y recorrer la zona.

Puerto Pirámides. Foto: peninsulavaldes.org.ar

En colectivo:

No hay servicios directos desde Rawson, por lo que hay que hacer combinación y lo más habitual es:

Rawson a Puerto Madryn o Trelew

Desde allí, colectivo a Puerto Pirámides

El viaje total puede demorar entre 3 horas y media y 4, dependiendo de las conexiones.

También podés optar por traslados privados o excursiones, generalmente con salida desde Puerto Madryn. Otra opción es alquilar un auto.